Posh and Timeless Weddings: Beyazın Asaletiyle Taçlanan Bir Düğün

yazan: MAG 14

İzmir’in köklü Ceylan ve Karaman ailelerinin bu özel günü, unutulmaz anlarla taçlandı. Derya Ceylan ve Uğur Karaman, Kaya İzmir Thermal & Convention’da gerçekleşen rüya gibi bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Gelin Derya Ceylan, bu anlamlı günü bizlerle paylaşırken duygularını şöyle dile getirdi: “Gelin alması, tahmin ettiğimden de duygusal geçti. Sabah saatlerinde evimizdeki o tatlı telaş, heyecan adeta zirvedeydi. Havanın yağmurlu olması ise güne ayrı bir romantizm kattı. Tam gelin alma anında güneşin açması, bizim için adeta evrenin bir sürpriziydi. Makyajımın, doğallığını ve sadeliğini korumasını istediğim için, İstanbul’dan Alev Kaya ile çalıştım. Saçlarımda ise Atakan Gelişli’nin zarif dokunuşları vardı. Gelinliğim, Milla Nova imzasını taşıyordu; tam da hayal ettiğim gibi zarif ve güçlü.”

Düğün dekorasyonunda Derya’nın istekleri netti: Bolca mum, bolca beyaz çiçek ve gösterişli avizeler. Tüm bu detaylar Pudra Event’in zarif dokunuşlarıyla hayata geçti.

Beyazın hâkimiyetindeki çiçek dekorasyonuna, birkaç masa için turuncu çiçeklerden oluşan göz alıcı bir kontrast eklenmişti. Fırfırlı masa örtüleri, cam aksesuarlar ve özel kırlentler… her bir detay, gecenin büyüsünü tamamlayacak şekilde incelikle seçildi. Nikâh alanı, Derya’nın hayalindeki gibi tamamen çiçeklerle bezendi.

Yemek sırasında sahne alan caz orkestrası, davetlilere sakin ve keyifli anlar yaşatırken; gecenin finali ise Bülent Serttaş’ın enerjisiyle zirveye taşındı.

Bu unutulmaz geceyi ölümsüzleştiren ise S&S Visual ekibinin sanatsal kareleri oldu. Derya ve Uğur Karaman çifti, her anı hayal gibi yaşanan bu büyülü gecede, aşklarını ve mutluluklarını dostlarıyla paylaştı.