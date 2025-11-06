Cumhuriyet Coşkusu TED Balosunda
Türk Eğitim Derneği (TED), cumhuriyetin 102. yılını Ankara’da düzenlenen görkemli bir “Cumhuriyet Balosu” ile kutladı.
Siyaset, iş ve sanat dünyasından çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı gece, şıklık ve coşkunun buluştuğu özel bir etkinliğe dönüştü. Balonun ev sahibi TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, konuşmasında cumhuriyetin bir yönetim biçiminin ötesinde, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün temeli olduğunu vurguladı. Eğitimin, ülkenin geleceğini şekillendiren en güçlü değer olduğunu belirterek gençlere duyduğu güveni dile getirdi. Gece, usta sanatçı Nükhet Duru’nun özel repertuvarıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Cumhuriyetin 102. yılı, müzik, zarafet ve gurur dolu bir atmosferde kutlandı.