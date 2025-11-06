Çırağan’da 007 Buluşması
Temalı organizasyonlarıyla adından sıkça söz ettiren Leaders CXO, 63. davetini “007 James Bond” konseptiyle İstanbul’un simge mekânlarından Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdi.
Leaders CXO’nun kurucuları Cenk Dağcı ve Ertan Özyiğit’in ev sahipliğinde düzenlenen gece, uzun süredir üzerinde çalışılan detaylarla dikkat çekti. Organizasyonun planlamasını üstlenen Emine Töredi, davetin tüm aşamalarında titiz bir hazırlık süreci yürüttü. Etkinlikte, davetliler temaya uygun şıklıklarıyla göz doldurdu. Gecede caz müziği eşliğinde piyano ve perküsyon performansları sergilenirken, ilerleyen saatlerde DJ Serhan Sabanlar’ın setiyle tempo yükseldi. Zarafet ve dinamizmin bir araya geldiği davet, geç saatlere kadar devam etti. Leaders CXO’nun temalı buluşmaları arasında özel bir yere sahip olan bu gece, katılımcılara sinematik bir atmosfer yaşattı.