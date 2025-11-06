En Son Davetler
Çırağan’da 007 Buluşması

BURAK ŞENDİR, HÜLYA ŞENDİR, BARIŞ ORAL, CENK DAĞCI, EMİNE TÖREDİ, SİNEM YILDIRIM
BERİL HASDEMİR, ORKUN OLGAR
BANU SAĞNAK, ÇAĞATAY ERTEN
EMİNE TÖREDİ, ÖMER GARİP, ZUHAL MANSFIELD
MEHMET-UMUT NUR SUNGUR
NAZİFE OĞLAKÇIOĞLU-BEKİR AKSOY
UMUT NUR SUNGUR, BETÜL GÜLBAHAR
Çırağan’da 007 Buluşması

Temalı organizasyonlarıyla adından sıkça söz ettiren Leaders CXO, 63. davetini “007 James Bond” konseptiyle İstanbul’un simge mekânlarından Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdi.

 

Leaders CXO’nun kurucuları Cenk Dağcı ve Ertan Özyiğit’in ev sahipliğinde düzenlenen gece, uzun süredir üzerinde çalışılan detaylarla dikkat çekti. Organizasyonun planlamasını üstlenen Emine Töredi, davetin tüm aşamalarında titiz bir hazırlık süreci yürüttü. Etkinlikte, davetliler temaya uygun şıklıklarıyla göz doldurdu. Gecede caz müziği eşliğinde piyano ve perküsyon performansları sergilenirken, ilerleyen saatlerde DJ Serhan Sabanlar’ın setiyle tempo yükseldi. Zarafet ve dinamizmin bir araya geldiği davet, geç saatlere kadar devam etti. Leaders CXO’nun temalı buluşmaları arasında özel bir yere sahip olan bu gece, katılımcılara sinematik bir atmosfer yaşattı.

