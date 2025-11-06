Suzi X Tanıtıldı
Suzan Sabancı ve Gökhan Eşeli’nin uzun ve sağlıklı yaşam felsefesiyle geliştirdiği Suzi X markası, Clubhouse Bebek’te düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen lansman, iş ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Misafirleriyle yakından ilgilenen Sabancı, markanın doğuş hikâyesini ve vizyonunu paylaştı. Cilt yapılanmasını destekleyen ve hem kadınlar hem erkekler için geliştirilen kremin, Küba kaynaklı bilimsel bir formüle dayandığı belirtildi. Suzi X, güzellik ve uzun ömürlülüğü bir araya getiren bütüncül yaklaşımıyla, kişisel bakım dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.