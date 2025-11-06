En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art astroloji gezi mobilya-dekorasyon golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video bakim saglik defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Suzi X Tanıtıldı

Davet

Suzi X Tanıtıldı

yazan:
38

Suzan Sabancı ve Gökhan Eşeli’nin uzun ve sağlıklı yaşam felsefesiyle geliştirdiği Suzi X markası,  Clubhouse Bebek’te düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.

 

 

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen lansman, iş ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Misafirleriyle yakından ilgilenen Sabancı, markanın doğuş hikâyesini ve vizyonunu paylaştı. Cilt yapılanmasını destekleyen ve hem kadınlar hem erkekler için geliştirilen kremin, Küba kaynaklı bilimsel bir formüle dayandığı belirtildi. Suzi X, güzellik ve uzun ömürlülüğü bir araya getiren bütüncül yaklaşımıyla, kişisel bakım dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

 

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, OGM Pictures ve Arkas Line’ın destekleriyle Sony Pictures Studios’ta gerçekleşen 5. Hollywood

Davet

Istanbul’74, 15. İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali kapsamında Bvlgari ve Financial Times iş birliğiyle Esma Sultan

Davet

Ferzan Özpetek’in yeni filmi “Elmaslar”, Türkiye’deki ilk gösterimini İstinyePark’ta düzenlenen  görkemli bir gala gecesiyle gerçekleştirdi.   DEPOfilm’in ev sahipliğinde

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.