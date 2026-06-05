Çırağan’da Zamansız Bir Düğün – Posh and Timeless Weddings

yazan: Posh and Timeless Weddings 70

İstanbul’un en ikonik adreslerinden Çırağan Palace Kempinski, geçtiğimiz sezon Cansu Pur ve Mert Pur’un dillere destan düğününe ev sahipliği yaptı.

Boğaz’ın büyüleyici atmosferi eşliğinde gerçekleşen gece, modern romantizmi klasik ihtişamla buluşturan zarif detaylarıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir davete dönüştü.

Cansu Pur’un dantel işlemeli Monique Lhuillier gelinliği, Çırağan’ın büyüleyici atmosferinde adeta couture bir masal gibiydi. Yunus Karma imzalı buket ise tüm görünümü romantik ama güçlü bir dokunuşla tamamladı.

KM Events Global’in kusursuz dokunuşlarıyla hazırlanan gecede her detay ince bir zevkin yansımasıydı. Dark Teknik’in ışık ve ses tasarımı davet alanını bambaşka bir atmosfere taşırken, Click 34 Photo’nun karelerine yansıyan Cansu ve Mert Pur enerjisi gecenin en güzel detaylarından biri oldu. Serhat Şen’in doğal ışıltılı makyajı ve Nesrin Can’ın zamansız şıklık taşıyan saçları ise Cansu’nun zarafetini kusursuz şekilde tamamladı.

Alessandro De Angelis’in canlı performansıyla ilerleyen gece; bolca aşk, kahkaha, dans ve unutulmayacak anlarla İstanbul’un uzun süre hafızalarda kalacak düğünlerinden birine dönüştü.