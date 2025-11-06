“Elmaslar” Perdede Parladı
Ferzan Özpetek’in yeni filmi “Elmaslar”, Türkiye’deki ilk gösterimini İstinyePark’ta düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle gerçekleştirdi.
DEPOfilm’in ev sahipliğinde yapılan galada, Ferzan Özpetek ve başrol oyuncusu Luisa Ranieri; iş, sanat ve cemiyet hayatından konuklarla bir araya geldi. Beş salonda eş zamanlı olarak gösterilen film dakikalarca ayakta alkışlandı. 1970’lerin Roma’sında kadın dayanışmasını merkezine alan yapım, güçlü anlatımı ve duygusal derinliğiyle dikkat çekti. İtalya’da büyük gişe başarısı yakalayan “Elmaslar”, dünya genelinde 100 ülkede sinemaseverlerle buluşarak Özpetek’in uluslararası başarısını bir kez daha perçinledi.