Lu Gelato Etiler’de: Şehir Şimdi Daha İstanbul-Lu

yazan: MAG 59

İstanbul’un dondurma kültürüne yenilikçi ve rafine bir bakış açısı kazandıran Lu Gelato, 35 yıllık köklü ustalığını ve İtalyan gelato geleneğini Etiler’in kalbine taşıdı.

İtalya’nın geleneksel dokusunu mevsimsel yerel ürünlerle harmanlayan marka, seri üretim algısını yıkarak her gün taze, ipeksi ve gastronomi odaklı gelatolar üretiyor. Kısa sürede şeflerin ve yemek eleştirmenlerinin uğrak noktası hâline gelen mekânda, bu sezon özellikle “kuzu kulağı sorbe” ve gerçek limon kabuğunda sunulan “limon kabuğunda sorbe” gibi ezber bozan reçeteler öne çıkıyor. Modern beslenme trendlerine de eşlik eden marka, yapay renklendirici ve koruyucu içermeyen güçlü vegan sorbe koleksiyonuyla kapsayıcı bir lezzet deneyimi sunuyor. Üstelik özel geliştirilen yüksek korumalı paketleme çözümleri sayesinde bu rafine dondurma kültürünü evlere, ofislere ve seçkin yaz davetlerine de kolayca taşıyor. Gelecek dönemde kalitesinden ödün vermeden şehrin farklı elit lokasyonlarında büyümeyi hedefleyen Lu Gelato, Türkiye’nin güçlü vizyoner lezzet temsilcilerinden biri olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.