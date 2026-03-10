Tarihin Kalbinde Modern Bir Otel – The Galata Istanbul Hotel-MGallery

yazan: MAG 53

Karaköy’ün dinamik enerjisini kültürel mirasla harmanlayan The Galata Istanbul Hotel-MGallery Genel Müdürü Kerem Demircan üç asırlık geçmişiyle öne çıkan otelin vizyonunu, kadın istihdamına verdikleri önemi ve sundukları deneyimi MAG Okurları için anlattı.

The Galata Istanbul Hotel-MGallery eski bir İtalyan bankası ve üç yüz yıllık bir hamamın birleşiminden oluşuyor. Böyle güçlü bir geçmişin içinde çalışmak, günlük kararlarınızı nasıl etkiliyor?

The Galata Istanbul Hotel-MGallery olarak, 19. yüzyılda inşa edilen Baltazzi Han ile yaklaşık üç asırlık bir Osmanlı hamamının birleşiminden doğan, çok katmanlı bir tarihin içinde hizmet veriyoruz. Baltazzi Han, döneminde bir İtalyan bankası olarak kullanılmış ve Karaköy’ün ticari hayatında önemli bir rol üstlenmiş. Hemen yanı başındaki hamam ise Osmanlı döneminden bugüne uzanan sosyal yaşam kültürünün bir parçası olmuş. Bu iki farklı yapının bir araya gelmesi, bize yalnızca mimari bir zenginlik değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklüyor. Restorasyon süreçlerinden dekoratif dokunuşlara, hatta hizmet dilimize kadar her noktada yapının özgün karakterini korumaya özen gösteriyoruz. Bizim için burası sadece bir konaklama alanı değil, İstanbul’un ticaret ve gündelik yaşam tarihinin kesişim noktası. Bu nedenle her kararımızda geçmişe saygıyı ve yapının ruhunu korumayı öncelik olarak görüyoruz.

“RIISE” kavramını kadın çalışanlarınız için nasıl tanımlarsınız?

Accor’da “RIISE” aslında içsel değerlerimizin ve hedeflerimizin bir ifadesi. Şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürünü, fırsat eşitliği vizyonunu temsil eden küresel bir ağ. Bu yapı, kadınların profesyonel gelişimini destekleyen, mentörlük imkânları sunan ve kariyer yolculuklarında ilerlemeyi sağlayan bir platformdur.

Kadın çalışanlarımız için RIISE, sadece bir destek programı değil; potansiyellerini özgürce keşfedebilecekleri ve kendi güçlü seslerini duyurabilecekleri bir büyüme alanıdır. Biz, cinsiyet eşitliğini yalnızca bir hedef olarak değil, tüm çalışanlarımızın güçlenmesini önceliklendiren bir değer olarak görüyoruz. Bu nedenle kadınların liderlik rollerine ulaşmasını aktif olarak teşvik ediyoruz ve her seviyede eşit fırsatlar sunmayı taahhüt ediyoruz.

İstanbul’un bu kadar hareketli ve zaman zaman kaotik bir noktasında, misafirlerinize neler sunuyorsunuz?

Karaköy’ün enerjisi kapımızın önünde; ancak, otelimizin içine adım atıldığında sakin, rafine ve güvenli bir atmosfer sunuyoruz. Tarihî hamam alanımızda dinlenme imkânı, özel tasarlanmış odalarımızda konfor ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışımızla şehir temposunun içinde bir denge alanı yaratıyoruz. Misafirlerimiz burada hem İstanbul’u hissediyor hem de nefes alabiliyor.

The Galata Istanbul Hotel-MGallery misafir profilinden bahseder misiniz?

Misafir profilimiz ağırlıklı olarak hem tarihî ve kültürel zenginliği deneyimlemek isteyen hem de seyahatini iş odaklı planlayan misafirlerden oluşuyor. İstanbul’a toplantı, proje ya da iş görüşmesi için gelen ancak, konakladığı yerin de bir hikâyesi ve karakteri olmasını isteyen bir kitleyi ağırlıyoruz. Özellikle yurt dışından gelen üst düzey yöneticiler, girişimciler ve kültür meraklısı gezginler; merkezî konumumuz sayesinde işlerini kolaylıkla yönetirken, boş zamanlarında Karaköy ve çevresinin tarihini keşfetmeyi tercih ediyor.

MGallery Collection’ın diğer lüks segment markalardan ayrıştığı en önemli özellik nedir?

MGallery Collection’ı diğer lüks markalardan ayıran en önemli özellik, her otelimizin kendine özgü bir kimliği ve hikâyesi olmasıdır. Biz standart bir lüks deneyim sunmuyoruz; bulunduğumuz destinasyonun ruhunu misafirlerimize hissettiren, tasarımından gastronomisine kadar anlatısı olan bir deneyim sunuyoruz. Kısaca özetlersek; “memorable moments” (unutulmaz anlar). Meaningful (anlamlı) yaklaşım ve hizmet anlayışındadır.

Son olarak; gelecek planlarınızdan, misafirlerinize sunacağınız yeniliklerden bahseder misiniz?

Önümüzdeki dönemde kültür-sanat iş birliklerini arttırmayı, yerel sanatçılar ve markalarla daha fazla projeye imza atmayı planlıyoruz. Ayrıca gastronomi alanında bölgenin tarihine atıfta bulunan özel deneyimler geliştirmek istiyoruz. Hedefimiz, sadece konaklanan bir otel değil, Karaköy’ün kültürel hayatına katkı sağlayan, yaşayan bir merkez olmak.