Krem Ürünlerde Fırça Seçimi – Hamiyet Akpınar

Doğru fırça, doğru teknik, kusursuz geçişler… Krem yapılı ürünler makyaj dünyasının en “canlı” oyuncuları. Cilde ikinci bir ten gibi oturur, ışığı daha doğal yansıtır ve doğru uygulandığında filtre etkisi yaratır; ancak, sihirli sonuç, ürünün kendisi kadar neyle ve nasıl uygulandığına bağlıdır. Buyurunuz size krem yüz ve göz ürünleri için ideal fırça rehberi.

 

 

Cilt için Hangi Fırça?

  • Krem Fondöten/Renkli Nemlendirici

Yoğun yuvarlak fondöten fırçası (sentetik kıllı): Kılları sık ve tok yapılıdır. Ürünü emmez, yüzeyde homojen yayar. Daha kapatıcı sonuç verir.

İkili lifli (seyrek uçlu) fırça: Uç kısmı daha hafif ve esnektir. İnce, doğal ve kat kat uygulanabilir bir görünüm sağlar.

 

  • Kapatıcı

Küçük, oval uçlu kapatıcı fırçası: Göz altı, burun kenarı ve noktasal kusurlarda kontrollü çalışmayı sağlar.

 

  • Krem Allık

Oval yumuşak fırça: Ürünü nazikçe cilde oturtur, oval yapısıyla homojen dağıtma imkânı sunar.

  • Krem Kontur

Açılı yüz fırçası: Elmacık kemiği altına ve çene hattına gölge yerleştirmek için idealdir.

 

Konik yapılı  fırça: Kontur ve bronzer ürünleriyle yumuşak geçişli boyutlandırma yapmak

için uygundur.

 

Krem konturda çizgi bırakmamak esastır. Gölge etkisi yaratmalı; sınır görünmemelidir.

 

Neden Sentetik Kıllı Fırça?

Krem ve likit ürünler doğal kıllara göre sentetik kıllarda daha kontrollü dağılır; ürünleri emmez, hijyen ve temizlik açısından da avantaj sağlar.

Nasıl Uygulanmalı?

  • Ürünü doğrudan yüze kalın tabaka hâlinde sürmeyin.
  • Fırçaya az miktar yükleyin. Fazlasını el üzerinde dağıtın.
  • Tampon (bastır–yedir) hareketiyle ürünü yerleştirin.
  • Son aşamada hafif dairesel hareketlerle kenarları yumuşatın.
  • Özellikle krem allıkta en doğru teknik: Önce elmacık kemiğinin üst kısmına hafif dokunuşlarla yerleştirmek, ardından yukarı doğru dağıtmak. Böylece yüz düşmez, daha kalkık görünür.

 

En Sık Yapılan Hatalar

  • Fazla ürünle başlamak
  • Ürünü sürükleyerek dağıtmak (fondöteni yerinden oynatır)
  • Cilt bakımı tam emilmeden uygulama yapmak
  • Krem ürün üzerine yoğun pudra ile dokuyu öldürmek
  • Fırçayı çok sert bastırmak

 

Göz için Hangi Fırça?

  • Krem Far (Kavanoz veya Stick Form)

Düz uçlu far fırçası: Krem farı göz kapağına yerleştirmek için idealdir.

Karıştırma fırçası (kabarık ve yumuşak): Sadece geçişleri yumuşatmak, kenarları buğulamak için kullanılır.

  • Jel/Krem Eyeliner

İnce açılı eyeliner fırçası: Kontrollü, net çizgi sağlar.

 

  • Alt Kirpik Dibi

Küçük kalem fırça: Dumanlı ve yumuşak geçişler için idealdir.

 

Göz Uygulamasında Dikkat

  • Krem farı sürerken kapağı çekiştirmeyin.
  • Ürünü bastırarak yerleştirin, sürüklemeyin.
  • Katlanma çizgisinde birikme olmaması için ince kat uygulayın.
  • Göz kapağı çok yağlıysa hafif bir baz veya minimal sabitleme yapılabilir.

 

4 Temel İlke

  1. İnce katlarla ilerle.
  2. Yerleştir, sonra yumuşat.
  3. Sınır bırakma, geçiş yarat.
  4. Fırçanı temiz tut.

 

Krem yapılı ürünler ustalık ister; ama doğru teknikle çalışıldığında ciltle bütünleşen, ışığı zarifçe yansıtan ve yüzü ağırlaştırmadan şekillendiren bir sonuç sunar. Fırça seçimi ise bir detay değil, sonucu belirleyen ana faktördür… Daha dayanıklı olması için sabitleyici sprey kullanmayı unutmayın.

