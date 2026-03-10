En Son Davetler
Zamansız Bir Aşkın İkonik Gecesi – Posh and Timeless Weddings

Zamansız Bir Aşkın İkonik Gecesi – Posh and Timeless Weddings

İstanbul’un yeni ikonik adreslerinden Rixos Tersane Istanbul’da gerçekleşen Şevin ve Ata Yurdaer’in düğünü, yalnızca bir davet değil, aylar süren titiz bir emeğin, estetik zekânın ve kusursuz bir ekip çalışmasının eseri olarak hafızalara kazındı.

 

Organizasyonun merkezinde ise Şebnem Event vardı. Sürecin en başından itibaren gelinin vizyonunu dikkatle dinleyen ve her adımı titizlikle planlayan ekip; Şebnem Mardini ve Zeynep Karakoç liderliğinde hem profesyonel hem de samimi bir akış yarattı. Her detay düşünülmüş, her geçiş özenle kurgulanmıştı. Misafirler sadece bir davete değil, başı ve sonu olan bir hikâyeye tanıklık etti.

 

Şevin’in düğün günü tam anlamıyla ışıldıyordu. Stil tarafında Mehtap Stefou ve GBG Style, dokunuşlarıyla zarif ama iddialı bir duruş yakaladı. Makyajda Serhat Şen, doğallığı bozmadan o etkileyici ışıltıyı ortaya çıkardı.

 

Gelinliği Nicole + Felicia Couture ile adeta bir peri masalından çıkmış gibiydi. After party’de ise enerji bambaşkaydı! Gbrideco, Arzu Ayar ve Elie Peacock detaylarıyla gece zirveye taşındı.

 

Gecenin atmosferi, sahnede büyü yaratan Erol Mecihan performansıyla yükselirken; teknik prodüksiyonda Cue Technical, ışık ve sesi adeta bir sanat formuna dönüştürdü. Müzikal enerjiyi sabaha kadar diri tutan İlker İkier, davetlileri Mykonos’tan Paris’e uzanan bir parti atmosferine taşıdı.

 

Tüm bu büyülü anlar, SS Visuals ve Kadir Sarıtekin’in estetik bakışıyla zamansız bir hikâyeye dönüştü; hazırlık anlarından ilk dansa ve after party’ye kadar her kare, güçlü bir editoryal dil ve profesyonel bir dokunuşla ölümsüzleştirildi. Birlikte attığınız her adım aşk, huzur ve kahkaha dolu olsun. Sonsuz mutluluklar!

