Posh and Timeless Weddings – Kış Masalından İlham Alan Zamansız Bir Düğün

Boğaz’ın zamansız ihtişamına karşı, İstanbul’un en ikonik saraylarından biri olan Çırağan Palace Kempinski, bu kez çok özel bir aşka ev sahipliği yaptı. İdil Çevik ve Emre Orfa, zarafetle kurgulanmış, her detayı incelikle düşünülmüş unutulmaz bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

 

İdil ve Emre’nin kış temalı düğünü, daha kapıdan girer girmez insanın içini ısıtan, masal gibi bir atmosferle karşıladı davetlileri. Bu büyülü dünyanın arkasındaki imza ise Lavin Event ve Neslihan Hoşcan’a aitti. Kışı, soğuk değil; romantik, zarif ve sıcacık bir hikâyeye çeviren dekor kurgusu ile bu özel gece unutulmaz bir anıya dönüştü. Buz kristallerinden ilham alan heykelsi detaylar, göz alıcı kristal avizeler ve yumuşacık beyaz çiçekler mekânı adeta bir kış rüyasına çevirdi. Dark Technical’ın ışık ve ses tasarımı, yüzlerce mumun sıcak ışığıyla birleşince ortaya hem büyüleyici hem de çok davetkâr bir atmosfer çıktı.

Gecenin en özel anlarından biri ise İdil’in Zuhair Murad imzalı gelinliğiyle salona adım atmasıydı. Zarif, ışıltılı ve masalsı silüetiyle bu couture parça, gecenin ruhuyla kusursuz bir uyum yakaladı. İdil’in doğal güzelliği; Hamiyet Akpınar’ın yumuşak dokunuşlarıyla tamamlanan makyajı ve Atakan Gelişli’nin imzasını taşıyan saç tasarımıyla birlikte gerçekten büyüleyici bir görünüme dönüştü.

 

Gecenin sürprizleri ve sahne şovları Özgül Tuncer’in dokunuşlarıyla adeta küçük birer gösteri hâline geldi. EnBe Orkestrası ve Koray Avcı’nın canlı müzik performansları, davetlilere sadece bir düğün değil; birlikte gülüp, duygulanıp, dans ettikleri gerçek bir kutlama yaşattı. Gecenin enerjisini baştan sona hiç düşürmeden yöneten Burak Elvan ise, dans pistini bir an bile boş bırakmadı. Bu güzel gecenin tüm anıları, SS Visual Maker’ın objektifinden, samimi ve duygulu karelerle ölümsüzleşti. İdil ve Emre’nin düğünü; özenle düşünülmüş detayların, sevgiyle hazırlanmış bir atmosferin ve doğru bir ekibin bir araya geldiğinde nasıl gerçekten “içten” ve zamansız bir masala dönüşebileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu.

 

 

