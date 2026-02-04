Hamiyet Akpınar – Gündüzden Geceye Sevgililer Günü Makyajı

yazan: MAG 68

Sevgililer Günü makyajında asıl farkı yaratan şey renkler ya da teknikler değil, cildin kendi ışığını yansıtabildiği, bakımlı ve dengeli bir görünümdür. Gündüz daha doğal bir makyajla başlayıp akşam yalnızca birkaç bilinçli dokunuşla etkiyi artırmak yeterli. 2026 makyaj trendleri bize çok net bir mesaj veriyor: Güzel bir makyajın temeli, bakımlı ve iyi hazırlanmış bir ciltten geçer.

Gündüz: Canlı ve Doğal

Sevgililer Günü için gündüz makyajında amaç cildi kapatmak değil, canlı ve sağlıklı göstermek. İnce dokulu ürünler, ciltle bütünleşen bitişler ve yumuşak renkler makyajın gün boyu taze kalmasını sağlar. Cilt iyi göründüğünde yapılan makyaj da kendiliğinden mükemmel durur.

Gündüz makyajında kusursuzluk değil, canlılık hedeflenmeli.

İnce yapılı, ciltle bütünleşen fondötenler tercih et.

Krem allıklar ve krem bronzer’larla doğal yüz şekillendirmesi yap.

Kaşları fazla doldurmadan, sabitleyiciyle yukarı taranmış ama yumuşak bir görünüm ver.

Gözlerde tek renk ve yumuşak tonlar kullan: Şeftali, açık kahve, gül kurusu.

Kirpik diplerine hafif derinlik verip dağıt, maskarayla bakışları belirginleştir.

Dudaklarda yoğun olmayan lipgloss veya lipbalm’larla romantik bir etki yarat.

Makyaj yüzün önüne geçmesin, ifadeni güçlendirsin.

Gece: Aynı Makyaj, Daha Net Bir Etki

Akşam saatlerinde her şeyi silip baştan yapmak gerekmez. Bakımlı bir cilt üzerine kurulan makyaj, küçük eklemelerle kolayca geceye uyarlanır.

Göz kapağındaki gündüz gölgesini birkaç ton koyulaştır.

Kirpik dibindeki kalemi netleştir, maskarayı yoğunlaştır.

Concealer’ı tazeleyerek göz makyajını öne çıkar.

Elmacık kemiği üstüne, göz pınarlarına, kaş altına çok az ışıltı ekle.

Allık ve bronzer’ı biraz yoğunlaştır; gece ışıkları renkleri emer.

Ruj rengini koyulaştırabilirsin; gül kurusu, cherry ve berry tonları kullan.

Rujun kalıcılığı için dudak kalemi kullanmayı unutma.

2026’da Gece Makyajı

Daha fazla ürün değil, daha net vurgu demek. Gözlerde biraz daha derinlik, dudakta daha belirgin bir ifade ya da dokuda küçük bir değişim gece için yeterlidir. Makyajın gece boyu kalıcı olması da önemli; transparan pudra ve sabitleyici sprey bu noktada olmazsa olmaz.

Sevgililer Günü makyajı sadece bir etki yaratma çabası değil, aynı zamanda kendini ifade etme biçimidir. Her ne kadar biri için yapılıyor gibi görünse de, aslında her zaman olduğu gibi en çok kendini iyi hissetmek içindir.