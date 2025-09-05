En Son Davetler
Hamiyet Akpınar: Yazın Sıcağından Sonbaharın Zarafetine Dönüş

Yazarlar

Hamiyet Akpınar: Yazın Sıcağından Sonbaharın Zarafetine Dönüş

yazan:
40

Yazın enerjisi yavaş yavaş yerini sonbaharın huzurlu dokunuşuna bırakıyor. Güneş biraz daha yumuşak, rüzgâr biraz daha serin; ama bu mevsim geçişinde hem cildimiz hem makyajımız hâlâ yazdan kalan ışıltıyı taşımak istiyor.

Eylül, tam da bu nedenle büyülü: Yazın sıcak anılarını saklayıp, sonbaharın zarafetini adım adım yaşamımıza davet edebileceğimiz bir ay.

 

Cilt Bakımı: Onarım ve Koruma Dönemi
Eylül, cildin yaz boyunca aldığı güneş, deniz ve rüzgârın etkilerini onarma zamanı.
• Güneş Kremine Devam: Güneşin ılıman görünüşüne aldanmayın, UVA/UVB ışınları hâlâ aktif. Hafif dokulu SPF 30-50 kremler hem koruma sağlar hem de makyaj bazı gibi çalışır.

  • Nem Bariyerini Güçlendirin: Hyalüronik asit ve seramid içeren serumlar ile cildin kaybettiği nemi geri kazandırın. Haftada bir iki kez nem maskeleri ile destekleyin.
  • Leke Bakımı ve C Vitamini Serum: Yaz sonrası oluşan hafif lekeler ve ton eşitsizlikleri için C vitamini, niasinamid ve antioksidan içerikli serumlar vazgeçilmezdir. Düzenli kullanım, cilde aydınlık bir görünüm kazandırır.
  • Hafif Peeling ile Canlanma: Haftada bir kez, AHA/BHA içeren nazik peeling’lerle ölü deriden arınmak, bakım ürünlerinin etkisini iki katına çıkarır.

Makyaj: Bronza Devam Ederken, Akşamları Tarçına Geçiş
Mevsim değişse de makyajın enerjisi hâlâ yazdan izler taşımaya devam ediyor.
• Ten Makyajı: Bronz teninizi hafif dokunuşlarla koruyun. Solgunlaşan cildi nemli bitişli BB kremlerle canlandırın, krem allıklarla yanaklara taze bir renk verin.
• Bronzer Desteği: Yanak kemiği, şakak ve burun ucuna hafif bronzer uygulamak, yazın son öpücüğünü teninizde hissettirir.
• Gözler: Altın, bakır ve kiremit tonlarıyla gözlere sıcaklık katın. Hafif metalik bitişler akşam ışığında harika görünür.
• Dudaklar: Gün içinde, lipgloss etkili parlatıcılar ile ışıltınızı taçlandırın; gece ise tarçın, gül kurusu ya da sıcak kırmızı tonlarla vurguyu artırın.

Işıltınızı Koruma İpuçları
• SPF sadece yazın değil, yıl boyu gençliğin garantisidir.
• Nemli bitişli ürünler, cildin sağlıklı görünmesini ve makyajın canlı kalmasını sağlar.
• Bronzer’ı fazla değil, sadece yüzün yüksek noktalarına hafifçe uygulayın; doğal sıcaklık budur.
• Lipgloss, hem dudaklara hem bakışlara gençlik enerjisi katar.

Eylül, takvimlerde sonbaharın başlangıcı olsa da, his olarak yazın tatlı bir uzantısıdır. Bu yüzden makyajımızdaki sıcak tonlar, altın yasımalar ve hafif bronz dokunuşlar bir süre daha bizimle olacak; ta ki sonbaharın romantik tonları tamamen kalbimize yerleşene kadar.

Yazar Hakkında

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

