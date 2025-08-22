Kenan Apaydın – İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nde Doğa Gezintisi

yazan: Serkan Kızılbayır 15

“Serkan Kızılbayır ile Yan Koltuk” programına konuk olan Emlak Yönetim AŞ Genel Müdür Yardımcısı Kenan Apaydın; Ankara’da hizmete açılan İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nin, ziyaretçilerine sunduğu olanakları ve kısa bir zaman sonra burada faaliyete geçirilecek olan donatıları paylaştı.

Bu kez, T. C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yapımı tamamlanan ve Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. AŞ tarafından yönetilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’ndeydim. Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresinde üç farklı köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, kafeteryalar, mescit, seyir terasları, büfeler, elektronik oyun alanları, Millet Kıraathanesi ve fitness sahaları sizi bekliyor. Birbirinden keyifli etkinliklerin yeni adresi, 196 bin metrekarelik proje alanına sahip. Emlak Yönetim AŞ Genel Müdür Yardımcısı Kenan Apaydın’a proje ile ilgili merak edilenleri radyo programımda, canlı yayında sordum o da yanıtladı.

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projesinden bahseder misiniz?

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, TOKİ marifetiyle yapımı tamamlanan ve 2025 nisan ayı itibarıyla vatandaşlarımızın hizmetine açılan bir millet bahçesidir. 196 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan bahçemizde, bir adet Millet Kıraathanesi, iki adet kafeterya, iki adet büfe, bir bisiklet kiralama binası ve bir gençlik merkezi binası bulunmaktadır. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki millet bahçemizin içinde 20 metre genişliğinde ve 80 santimetre derinliğinde boydan boya kademeli havuz bulunmaktadır. Alanımız, yöresel ürün satış pazar yeri, çocuk oyun alanları, gazebo ve pergoleler, hamak ve şezlonglar, aromatik bitkiler ve renkli peyzaj alanları ile zenginleştirilmiştir. Millet bahçemiz Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin tam ortasında İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nde. Şehirden uzak olmayan ama şehir karmaşasından da uzak bir mesafede, vatandaşlarımızın stres atabileceği ve kendilerini şehrin yoğunluğundan bir nebze de olsun uzaklaştırabileceği sakinliğe ve huzura sahip bir alandır.

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’ni ailelerin ve gençlerin tercih etmesinin sebebi nedir?

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, tüm aile bireylerinin rahatlıkla vakit geçirebileceği, şu an hâlâ aktif olan yukarıda saydığımız donatılara, bunun yanı sıra çok kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğimiz gençlik merkezi, gençler ve çocuklar için kurulacak çeşitli teknik ve bilim atölyeleri, oyuncak hastanesi, at maneji, kümes hayvanları çiftliği, içerisinde nikâh düğün ve parti etkinliği yapılabilecek kapalı ve açık sevgi bahçesi salonu, amatör sanatçılarımız için kurduğumuz ve şu an aktif olan ve cumartesi ile pazar günleri 17.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösteren “sessiz” sahnemiz, çocuklarımıza özel çocuk oyun alanı etkinlikleri, geleneksel sokak oyunları öğrenim alanı, zipline, seyir terasları gibi sayısız donatıyla hayata geçmiş ve geçecek olan alana sahip bir millet bahçesidir.

Yiyecek-içecek çeşitliliği ve fiyat politikası nasıl?

Alanımızda, misafirlerimizin hem kıraathanemizde hem de mobil büfelerimizde temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürün gamına sahibiz. Önümüzdeki günlerde proje içerisinde bulunan büfe ve kafeteryaların hayata geçirilmesi ile birlikte misafirlerimizin ailecek yapacakları bu keyifli gezintide arayacakları her türlü ürün çeşitliliğini çok kısa bir sürede sağlayacağız. Fiyat politikamız, vatandaşlarımızın ekonomilerini asla zorlamayacak fiyatlara ve ürün kalitesine sahip olup, vatandaşlarımızın sağlığını ve ekonomilerini özellikle göz önünde bulundurur.

Yaşlılara göre ne tür etkinlikler mevcut?

Yaşlılarımızın alanımızda huzurlu, keyifli ve üretken vakit geçirmesini özellikle önemsiyoruz. Bu doğrultuda, yaşlılarımızın üretim yaparak kendi ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri atölyeler açacağız. Yaşlılarımızın tecrübelerini ve yeteneklerini hem üretime çevirerek hem de kendilerinden genç kuşaklara bu tecrübelerini aktarmalarını sağlayacak, usta çırak iş birlikleri ile millet bahçemizde hem üretimi sağlamak hem de bilgi aktarımını devam ettirmek istiyoruz.