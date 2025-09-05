En Son Davetler
Posh and Timeless Weddings – Çırağan’da Aşkla Parlayan Bir Gece

Düğün

Bazı geceler vardır… Sadece bir düğün değil, zarafetin, emeğin ve gerçek aşkın kutlaması olur.

 

Nebi ve Ferhan Serbes’in zarif kızları Karel ile Gürmar marketler zincirinin genç temsilcisi, Veli ve Esen Gürler’in oğlu Talha, A46’nın imzasını taşıyan dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

 

2018’de bir doğum günü partisinde başlayan tesadüfi bir tanışmanın yıllar süren şehirler arası aşka ve Paris’teki romantik bir evlilik teklifinden Boğaz’ın incisi Çırağan’da görkemli bir “evet”e dönüşme hikâyesiydi bu.

 

Zuhair Murad tasarımı büyüleyici gelinlik içinde adeta ışıldayan Karel’in saç tasarımı Nesrin Can, makyajı ise Alev Kaya’ya emanetti. Damat Talha, Osman Bulut’un özel dikimiyle kusursuz bir şıklık sergiledi.

 

Geceye Enbe Orkestrası ve Barbaros Büyükakkan eşliğinde romantik notalar hâkim olurken, teknik detaylarda Dark Technical’ın profesyonelliği hissedildi. After party’de ise sahneyi Emre Altuğ devraldı; Karel bu bölümde Semih Doğruer tasarımı elbisesiyle göz kamaştırdı.

 

Evden çıkışta giydiği Tuğçe Özkaynak elbisesi ve Eli Peacock aksesuarıyla bile zarafeti hissediliyordu. Click 34’ün kareleri ise her zamanki gibi muhteşemdi.

 

Karel ve Talha, sevginiz her geçen gün daha da büyüsün, kalbiniz hep aynı heyecanla çarpsın. En güzel anlarınız daha yaşanmadı bile, nice mutlu yıllara!

 

