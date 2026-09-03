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Bodrum’da Renklerin Hafıza Yolculuğu

Ümit Türüdü Şen_Francesco Maccapani Missoni
Şahika Ercümen
Pınar Kertik
Şule- Özalp Arguder
Mert Dorman, İsmet Gültegin
Sergi

Bodrum’da Renklerin Hafıza Yolculuğu

yazan:
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Dursun Gündoğdunun kurucusu olduğu DG Art Gallery & Project, İtalyan sanatçı Francesco Maccapani Missoninin kişisel sergisini Zai Bodrumda sanatseverlerle buluşturdu.

 

RMA Holding’in Bodrum Yalıkavak’ta hayata geçirdiği Montes by Missoni projesinin destekleriyle düzenlenen “Can Colors Remember Each Other?” başlıklı serginin eş küratörlüğünü Begüm Güney ve Elvin Gürenli üstlendi. Renklerin yalnızca estetik bir unsur olarak değil, hafıza ve karşılaşmalarla şekillenen dinamik birer yapı olarak ele alındığı serginin açılışına sanat, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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