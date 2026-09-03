Bodrum’da Renklerin Hafıza Yolculuğu
Dursun Gündoğdu’nun kurucusu olduğu DG Art Gallery & Project, İtalyan sanatçı Francesco Maccapani Missoni’nin kişisel sergisini Zai Bodrum’da sanatseverlerle buluşturdu.
RMA Holding’in Bodrum Yalıkavak’ta hayata geçirdiği Montes by Missoni projesinin destekleriyle düzenlenen “Can Colors Remember Each Other?” başlıklı serginin eş küratörlüğünü Begüm Güney ve Elvin Gürenli üstlendi. Renklerin yalnızca estetik bir unsur olarak değil, hafıza ve karşılaşmalarla şekillenen dinamik birer yapı olarak ele alındığı serginin açılışına sanat, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi.