Böbrek Nakli: Diyalizden Bağımsız Bir Yaşama Açılan Kapı – Memorial Ankara Hastanesi Organ Nakli Merkezi

yazan: MAG 4

Prof. Dr. Acar Tüzüner’in cerrahi sorumluluğundaki Memorial Ankara Hastanesi Organ Nakli Merkezi doktorları, böbrek yetmezliğinde yaşam kalitesini artırmanın en etkili yolu olan böbrek nakli hakkında MAG Okurlarını bilgilendiriyor.

Kronik böbrek yetmezliği ilerlediğinde hastanın önünde iki temel tedavi seçeneği bulunur: Diyaliz veya böbrek nakli. Uygun hastalarda böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisi olarak kabul edilir. Çalışan bir böbrekle vücudun dengesi daha doğal biçimde kurulur; çalışma, seyahat ve sosyal yaşama katılma olanakları artar.

Elbette nakil sonrasında bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların düzenli kullanılması ve ömür boyu takip gerekir. Yine de uygun bir hastada çalışan bir böbrekle yaşamak, diyalize bağlı yaşamdan çoğu zaman daha özgür bir seçenek sunar.

En İyi Zaman: Diyalize Başlamadan Önce Nakil

Toplumdaki en yaygın yanlış inanışlardan biri, hastanın nakil olabilmesi için önce diyalize başlaması gerektiğidir. Oysa böbrek fonksiyonları ileri derecede azalan uygun hastalarda, diyalize hiç başlanmadan böbrek nakli yapılabilir; bu uygulama “preemptif böbrek nakli” olarak adlandırılır. Hasta, diyalizin bedende yol açabileceği yıpranmayı yaşamadan ameliyata girdiği için genel durumu daha iyi olabilir.

Değerlendirme ve olası canlı vericilerin incelenmesi zaman alabileceğinden, böbrek yetmezliği ilerleyen hastaların diyaliz ihtiyacı doğmadan önce bir nakil merkeziyle görüşmesi önerilir.

Her Hasta İçin “En İyi Merkez” Aynı Olmayabilir

Böbrek nakli kararı gündeme geldiğinde hastalar doğal olarak “En iyi böbrek nakli hastanesi hangisi?” gibi aramalar yapıyor. Ancak herkes için geçerli tek bir “en iyi merkez” tanımlamak mümkün değildir; çünkü her hastanın yaşı, hastalığın nedeni, bağışıklık sistemi ve olası canlı vericisinin özellikleri farklıdır. Asıl soru “Benim tıbbi durumum için hangi merkez daha uygun?” olmalıdır.

Merkezimize ait sonuçlarda; nakledilen böbrek, hastaların yaklaşık %98-99’unda ilk yılın sonunda çalışır durumdadır; beş yıllık takipte bu oran %80’in üzerindedir. Ancak bu rakamlar tek başına bütün tabloyu göstermez.

Merkez Seçerken Nelere Bakılmalı?

Transplantasyon cerrahisi ve nefroloji ekiplerinin deneyimi

Canlı vericinin güvenliğine verilen önem, laparoskopik cerrahi deneyimi

İkinci/üçüncü nakillere ve yüksek bağışıklık riskli hastalara yaklaşım

Çapraz böbrek nakli programının bulunması

Ameliyat sonrası takip sisteminin sürekliliği ve acil durumlarda ulaşılabilirlik

Uluslararası Standartlar Hastaya Ne Sağlar?

JCI akreditasyonu tek başına bir ameliyatın sonucunu garanti etmez; ancak sağlık hizmetinin kişilere değil, denetlenebilir ve sürdürülebilir sistemlere dayanmasını sağlar. Ekibimizin görev yaptığı Memorial Ankara Hastanesi bu akreditasyona sahiptir. Cerrahi sorumluluğu yürüten Prof. Dr. Acar Tüzüner de Avrupa Transplantasyon Cerrahisi Diploması’na sahip olup UEMS Transplantasyon Cerrahisi Kurulu’nda Türkiye temsilcisidir.

Canlı Vericinin Güvenliği Önceliklidir

Canlı vericili nakilde sağlıklı bir insan, tıbbi bir zorunluluk olmadan bir yakınının yaşamına katkı için ameliyat olur. Bu yüzden verici adayının yalnızca o gün değil, tek böbrekle uzun yıllar sağlıklı yaşama olasılığı da değerlendirilir. Uygun adaylarda laparoskopik verici ameliyatı daha küçük kesi ve günlük yaşama daha erken dönüş sağlayabilir.

Vericiniz Uygun Değilse: Çapraz Böbrek Nakli

Kan grubu uyumsuzluğu veya antikorlar, hastanın kendi vericisinden doğrudan böbrek almasını engelleyebilir. Bu durumda çapraz nakil devreye girer: Uyumsuz iki veya daha fazla alıcı-verici çifti eşleştirilir, her verici kendi yakını yerine uyumlu olduğu hastaya böbreğini verir. Havuz genişledikçe uygun eşleşme bulma olasılığı artar.

İkinci Nakiller ve Kadavra Listesi

Nakledilen böbreğin işlevini kaybetmesi, hastanın bir daha nakil olamayacağı anlamına gelmez; ikinci, hatta üçüncü nakiller kişiye özel planlamayla yapılabilir. Kadavra listesinde ise sıranın bazı hastanelerde daha hızlı ilerlediği inanışı doğru değildir; dağıtım kan grubu, doku uyumu ve ulusal kurallara göre yapılır. Uygun bir canlı verici varsa, listede beklerken bu seçenek de araştırılabilir.

Nakil Sonrası: Tedavi Burada Bitmiyor

Başarılı bir naklin ardından hastaların büyük bölümü işine ve sosyal yaşamına döner, seyahat edebilir. Fakat bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların düzenli kullanılması ve düzenli kontroller gerekir. Bu yüzden merkez seçerken yalnızca ameliyat gününü değil, sonraki yılları da düşünmek gerekir.

Sonuçta başarı yalnızca ameliyatın iyi geçmesiyle sınırlı değildir; asıl hedef, hastanın diyalizden bağımsız, sağlıklı ve özgür bir yaşama kavuşmasıdır.