Özlem M. Çölkesen Beden, Zihin ve Ruh Sağlığının Bağı

Samsun doğumluyum. Samsun Anadolu Lisesinden sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Serbest eczacılık yapıyorum. Evli ve bir erkek çocuk annesiyim. Eşim, oğlum ve beş kedim ile Antalya’da yaşıyorum. Kurucusu ve eğitmeni olduğum “Trio Akademi”de, 2020 yılı haziran ayından beri zihin, beden, ruh sağlığını hedefleyen çeşitli eğitimler veriyorum. Bach Center onaylı üçüncü seviye uygulayıcılardan biri olarak Bach Çiçekleri Terapisi Eğitimi’nde, kendi geliştirdiğim bir metot olan “Bach çiçekleri zihin haritası metodu”nu öğretiyorum ki bu uygulama hem ülkemizde hem de dünyada bir ilk ve kişinin hangi Bach remedilerine ihtiyaç duyduğunu çok kısa bir sürede nokta atışı bulmamızı sağlıyor. “Her evde bir acil kit olmalı” hayali ile yola çıktım ve her ay “Evde Homeopati: Acil Durum Remedileri” eğitimleri veriyorum. Eczacılık Fakültesindeki eğitimimin üzerine aldığım yüz elli saati aşkın aromaterapi eğitimi ve kendi tecrübelerim ışığında aromaterapi atölyeleri düzenliyorum. Meditasyon üzerine eğitimler veriyorum ve düzenlediğim atölyelerde meditasyon yapmayı ve zihin sakinleştirme metotlarını öğretiyorum. ThetaHealing eğitimleri veriyorum ve bireysel seanslar yapıyorum, bilinçaltı inanç kalıplarının insan hayatını şekillendirmede çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Homeopati, iki yüz yıldan çok daha uzun zamandır dünyanın birçok yerinde kullanılan doğal ve yan etkisiz bir şifa metodu. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımına göre yüzlerce yıllık bilgi birikimine dayanan doğal tedavi yollarından biri. İlk homeopati hastanesi Londra’da 1806 yılında açılmış ve halen daha halka açık hizmet veriyor. Homeopati; sağlam bir insanda, belirli bir hastalığın belirtilerini ortaya çıkarabilecek maddelerin, çok düşük dozlarda, o hastalığa sahip kişiye verilerek tedavi edilmesi. Bu en klasik tanımıdır ve homeopati ilk olarak Dr. Samuel Hahneman tarafından 1796 yılında uygulanmaya başlanmış bir metottur. Grekçede, yani eski Yunancada, “homeos” benzer, “pathos” ise hastalık demektir. Homeopati, “benzeri benzer ile tedavi etme” yani “similia similibus currentur” prensibine dayanıyor. Şöyle bir örnek vereyim: Acı bir soğan doğradığımızda gözlerimiz akar, burnumuz akar ve boğazımız yanar. Tıpkı alerjik rinit veya gripte olduğu gibi. Yani alerjik rinit veya gribin homeopatik tedavisini soğandan hazırlanan homeopatik remedi ile yapabilirsiniz.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden aldığım on sekiz aylık eğitim sonrasında 2021 yılında homeopat oldum. Eş zamanlı okuduğum, dünyanın en prestijli homeopati okullarından kabul edilen London College of Homeopathy’den iki yıllık temel eğitim sonrasında mezun olarak 2022 yılında da ikinci defa homeopat ünvanını aldım. 2023 yılı eylül ayında London College of Homeopathy’den aldığım uzmanlık eğitimini bitirerek uzman homeopat oldum. 2021 yılından beri homeopati ile ilgili danışmanlık hizmeti veriyorum.