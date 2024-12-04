Uzman Diyetisyen Pelin Polat Fazla Kilolara ve Ödeme Elveda

yazan: MAG 24

Sağlıklı yetişkinlere yedi günlük bir detoks listesi hazırlayan Uzman Diyetisyen Pelin Polat, kilo vermekle ilgili pratik bilgiler paylaşıyor.

Kilo vermek isteyenler için önereceğiniz pratik bilgiler neler?

Sirkadiyen ritme uygun beslenmek çok önemli. Akşam yemeğinizi erken saatlere çekmeniz doğru bir beslenme planı ile kilo vermenize yardımcı olacaktır. Öğünlerden on beş ila yirmi dakika önce mutlaka su için. Beyin susuzluk ve iştah hissini net ayıramaz. Susuzluk hissinden dolayı gelen yanıltıcı iştah, fazla yemenize sebep olabilir. Suyunuzun içerisine ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı kadar sirke, kan şekeri dengelenmesine faydalı olacaktır. Özellikle bu soğuk kış günlerinde ana öğünlerde sıcak çorbayı, kilo vermek isteyenler sofralarından eksik etmesin. Yemeklerinize ekleyeceğiniz zerdeçal, zencefil, karabiber ve soğuk sıkım zeytinyağı ile yağ yakımınıza katkıda bulunabilir ve metabolizmanızı güçlendirebilirsiniz.

“Az ve sık yemek” gerçekten etkili mi, yoksa kişiden kişiye değişir mi?

Kişiden kişiye değişir. Beslenme kişiye özgüdür. Sürdürülebilir olmayan bir beslenme planı uzun vadede etkili değildir. Bu yaklaşımın ardında, öğün aralarını kısa tutarak kan şekerinin stabil kalmasını sağlamak ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olmak ön plandadır; ancak, herkes için uygun bir yöntem değil.

“Su içsem bile kilo alıyorum,” diyen kişilerde genellikle ne tür hatalar veya sorunlar oluyor?

Çok düşük kalori ile yapılan bir diyetin yanına sedanter bir yaşam eklenirse sonuç “Su içsem bile kilo alıyorum” oluyor. Yeterli karbonhidrat, yağ ve proteini almayan bireylerde bunun görülmesi çok doğal. Bunun yanında B12, D vitamini ve demir eksikliği de kilo verme sürecini yavaşlatabiliyor.

Yılbaşında ipin ucunu kaçırıp yemeye içmeye pek dikkat edilmemesi durumunda hemen ödem oluşur mu? Bundan kaçınmak için neler yapılabilir?

Geçici bir ödem oluşması ihtimal dahilindedir ancak, eski beslenme düzeninize döndüğünüzde oluşan ödemin çoğunu iki ila üç gün içerisinde atarsınız. Yemek planı yapılmadan önce de diyetinize dikkat ederek sonrasındaki süreci kolaylaştırırsınız.

Ödem atmak için bir beslenme önerisi paylaşır mısınız?

Aşağıdaki örnek diyet listesi sağlıklı yetişkinler için öneridir. Kişiden kişiye, kan değerleri, ek hastalık, alerji-intolerans durumu ve metabolizmaya göre farklılık göstermektedir. Doktorunuza danışmadan uygulamayın.

Ödeme Elveda

Sabah (10.00)

Ödem Atıcı Smoothie (2 dal kereviz sapı, 2 su bardağı su, yarım limon suyu, 1 orta boy salatalık, 1 küçük boy elmayı blender’dan geçiriyoruz.)

Kahvaltı (12.00)

2 adet haşlanmış yumurta +ve zerdeçal tozu

3 tam ceviz

Bol domates, salatalık, roka

1 kupa kuşburnu çayı

Ara Öğün (15.00)

6 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tarçın tozu

Akşam (17.30)

2 kepçe unsuz, kremasız çorba

3 yemek kaşığı çörek otlu yoğurt

Sirkeli, yağsız bol salata

Listeye ek olarak gün içerisinde en az iki buçuk litre su tüketimine dikkat edin.