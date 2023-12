NATA Holding Yaşamın Merkezi Vega Center

Değerlerine sadık kalarak, şirketi inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında daha ileri taşımak için önemli stratejik planlar yaptıklarını belirten NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, yatay mimarisi ile şehre estetik bir değer katan Vega Center projesini MAG Okurları için detaylandırıyor.

NATA Holding tüm çalışanlarıyla beraber özgünlük, dürüstlük ve liyakat prensipleri doğrultusunda her geçen gün büyümeye devam etmektedir. NATA Holding, gücünün ardında getirdiği sorumlulukların bilincinde olarak sektördeki bayrak taşıyıcı rolünü devam ettirmekte, dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağlı bulunduğu ilkeleri sonuna kadar sürdürme gayretindedir. İş ortaklarının NATA’ya olan güveninin arkasında, geçmişinden gelen bu ilkesi yer almaktadır.

NATA Holding ailesi olarak her gün gelişmeye ve yükselmeye devam eden şirketimize TOBB Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olarak katkımı her an ve her koşulda sürdürüyorum. Özellikle, yoğun iş temposuna rağmen yurt içi ve yurt dışı seyahatleri yaparak yeni iş ortaklıklarına ve potansiyel çözüm ortaklıklarına zemin hazırlıyorum. Şirketimizi gelecek nesillere de aktararak sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyoruz. Şu an bulunduğum pozisyonda, globalde de başarılı bir lider olarak NATA Holding’in gücüne güç katmayı hedefliyorum. Şirket olarak senelerdir yaşattığımız geleneksel ruha ve kültüre derin bir bağlılık duyuyoruz. Bu bağlılıkla her projeyi ayrıca değerlendiriyor ve iş hacmimizi genişletmek adına her gün canhıraş çalışıyoruz.

Değerlerimize sadık kalarak, şirketimizi inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında daha da ileri taşımak için oldukça önemli stratejik planlar yapıyoruz. Bu süreçte iş hayatına katkısı bulunacak kitapları da okuyarak hem geleceğe hem de şirketin vizyonunun gelişmesi adına yatırım yapıyorum. Öte yandan bu süreçte şirketin gelişmesine en büyük katkı şüphesiz ki “aile birliği” ve “aile bilinci” içerisinde çalışıyor olmamız. Aile kavramı benim için en kıymetli manevi nosyonlardan birisidir. İş ve aile yaşamını dengede tutabilmek adına zamanı en iyi şekilde planlayarak her iki alanı da etkili bir şekilde yönetmeye çalışıyorum. Başkent Ankara’da NATA Holding imzasıyla başladığımız ofis AVM konseptini yaşatacağımız Vega Center projemizde de; bahsetmiş olduğum bakış açılarıyla, tüm gücümüzle, mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Bir “NATA Yaşam” projesi olan Vega Center, yatay mimarisi ile şehrin siluetine estetik bir değer katan, iş ve premium alışveriş deneyimini en yüksek seviyeye çıkaran bir yaşam merkezidir. Ferah ofisleri ve verimli iş alanları ile yüksek potansiyele sahip olan VEGA Center’ın her noktası, hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.

Ticaretin yeni merkezi Vega Center birçok prestijli marka karması ile iş dünyasına yeni bir boyut katacak. Açık AVM konsepti, yaşam alanları, ulaşım kolaylığı ile yaşamın bütün olanaklarını ayağınıza getirecek olup insanın en değerli sermayesi olan zamanı, bu projede kıymetlenecek. On beş futbol sahası büyüklüğünde 105.344 m2 inşaat alanında, satılabilir toplam alan 46.266 m2 (ofis 35.568 m2- ticari alan 10.698 m2) olmak üzere, içerisinde toplam iki katlı 1.182 adet açık ve kapalı otopark alanı barındıran Vega Center, dört bloktan oluşup yetmiş üç ticari alan ve üç yüz otuz dokuz adet bağımsız ofisi sizlere sunuyor.

İş yerinde motivasyonu ve mutluluğu arttırmak için ofis ve sosyal donatıların bir arada bulunduğu Vega Center, modern yaşam tarzını teşvik eden bir sembol olarak hayata yenilikler getiriyor. Mimarisi, çağdaş kültürü ve farklı detayları ile ofis ve AVM ikilisinin zengin bir çeşitlilik olarak konumlanmasını sağlayan Vega Center, yatırımcıların ilgi odağı olacaktır.