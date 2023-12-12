Uzm. Dr. Miray Tümer Sağlıklı Yaşam ve Bağışıklık Destekleri

yazan: MAG 7

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Miray Tümer, sağlıklı yaşamı desteklemek ve bağışıklığı güçlendirmek adına kliniğinde uyguladığı tedavilere değiniyor…

Kliniğinizde sağlıklı yaşamı desteklemek ve bağışıklığı güçlendirmek adına uyguladığınız tedaviler neler?

Kliniğimiz; tamamlayıcı tıp alanında hizmet veren, Ankara’nın önde gelen merkezlerinden biridir. Amacımızı; sağlıklı yaşamı desteklemek ve bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırmak olarak tanımlayabiliriz. Günlük rutinimiz sırasında karşılaştığımız çevresel faktörler, sağlıksız beslenme ve kullandığımız ürünler ile vücuda giren zehirli maddeleri ve ağır metalleri uzaklaştırarak vücut direncini artırmaktayız. Bu amaçla özellikle detoks programları, ozon terapiler, damar içi glutatyon ve yüksek doz vitamin tedavileri uyguluyoruz.

Ozon terapi nedir ve hangi durumlarda uygulanır?

Ozon terapinin tamamlayıcı tıpta özel bir yeri vardır. Ozon terapi, belli oranlarda ozon-oksijen karışımının dolaşıma veya vücudun özellikli bölgelerine uygulanması ile gerçekleşir. Ozon terapi vücut direncini artırır. Özellikle sabahları yorgun uyanan, kronik yorgunluk çeken, yoğun çalışan kişilerde çok etkindir. Cilt yaralarını hızlı iyileştirir. Kas ve eklem ağrılarını azaltır. Viral enfeksiyonlardan korunma ve enfeksiyon sonrası iyileşmede faydası vardır. Metabolizmayı düzenler, yağ yakımını hızlandırır bu nedenle kan şekeri ayarlama ve zayıflamada kullanılır. Diğer kullanım yerlerini; alerji, cilt gençleştirme, cinsel performansı artırma, beyin fonksiyonları ve hafıza güçlendirme olarak sıralayabiliriz.

Glutatyon tedavisi ile ilgili bilgi verir misiniz?

Glutatyon vücudumuzda doğal olarak bulunur. Toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında, ilaçların atılımında, serbest radikalleri temizlemede ve bağışıklık sistemi güçlendirmede etkilidir. Yoğun stres, yorgunluk, aşırı çalışma, uykusuzluk, enfeksiyon hallerinde düzeyi azalır. Genelde serum yoluyla verilen glutatyon takviyesi yaşlanma etkilerinin azaltılması, alkol kullanıma bağlı yan etkilerin azaltılması, karaciğer yağlanmasını azaltma, insülin direncinde iyileşme, Parkinson hastalığında semptomların azaltılması, vücutta oksidatif strese bağlı hücre hasarını azaltmada ve astım gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

Herkese bu tedaviler uygulanabilir mi?

Özellikle yoğun iş temposuna sahip kişiler, kronik yorgunluk, uykusuzluk problemi olanlar, sabah uyandığı zaman kendini bitkin hissedenler için bu tedaviler çok uygun. Birçok kas ve eklem hastalığı, diyabet gibi metabolizma hastalıklarının tedavisinde, mide ve bağırsak problemi yaşayanlarda ve alerji, astım gibi problemlerde yoğun olarak bağışıklık güçlendirici tedavileri uyguluyoruz. Kanser hastaları, aktif kemoterapi alanlar, hamileler, bakla alerjisi olanlar, son iki ay içinde kalp krizi, inme geçirenler ve ciddi kansızlığı olanlarda bu tedaviler uygulanmaz.