Modada Karekökten Altın Orana Look

yazan: MAG 11

Matematik ve finans eğitimlerinden sonra modaya yönelerek “Matematiğin karekökünden modanın altın oranına maceram böylelikle başlamış oldu…” diyen Duygu Tunalı, Look’u kurarak, “Ne giyeceğim?” krizini çözmeye odaklanıyor.

Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Modaya olan ilginiz nasıl başladı? Butik açma fikri nasıl doğdu?

Hacettepe Üniversitesi Matematik bölümünde lisans; akabinde finans bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamlayıp iş dünyasına giriş yaptım. Aktif şekilde on üç sene İstanbul ve Ankara’da kurumsal bankacılık alanında çalıştım. Sayılarla şekillenen dünyamın yanı sıra içimdeki yaratıcı tutkunun farkına vardım. İkinci çocuğumun dünyaya gelmesinden bir süre sonra bu tutkumu daha fazla ötelemek istemedim ve kolları sıvadım. Neredeyse çocukluktan beri hayalim olan moda dünyasına giriş yaptım. Moda bana sadece estetik bir ifade değil aynı zamanda bir yaşam stili sunuyordu. Kombinler her zaman benim için bir denklemdi ve “bunu çözmek benim işim” düşüncesiyle Ankara’da dört sene önce butik mağazamı açtım. İsmi seçerken de tıpkı olmasını istediğim gibi sade, yalın, akılda kalıcı bir isim seçerek Look’u kurmuş oldum. Look her yönüyle özenle planlanmış, gerçek bir tutku ile şekillenmiş bir proje olurken yalnızca bir giyim markası değil, stratejik bir işletme olarak hayat buldu. Matematiğin karekökünden modanın altın oranına maceram böylelikle başlamış oldu…

Look’ta hangi tarz ve ne tür parçalar bulunabiliyor? Hedef kitleniz nedir?

Mağazamızda özgün tasarımlar, zarif detaylar ve zamansız şıklığı bir araya getiren trend parçalar bulunuyor. Kendine güvenen, sıradanlıktan uzak durmayı seven modern kadınlar için Look önemli bir adres. Mağazamızda hem günlük kullanım için rahat parçalar hem de özel günlerde tercih edebilecekleri iddialı tasarımlar bulunuyor. Koleksiyonumuzda uzun vadeli kullanılabilecek elbise, bluz, etek, pantolon gibi anahtar parçaların yanı sıra stilinizi tamamlayacak çanta, takı ve aksesuarlar da yer alıyor.

Butiğinizde yer alacak ürünlere nasıl karar veriyorsunuz? Nerelerden getiriyorsunuz?

Look’ta yaklaşık yirmi farklı yerli ve yabancı üretici, tedarikçi firma ile çalışıyoruz. Tekstil dünyasında iz bırakan seçkin atölyelerle iş birliği yapıyoruz. Mağazamızda yer alan her parça sadece modaya değil, aynı zamanda kaliteye ve özgünlüğe odaklanarak seçiliyor. Müşterilerimize sunduğumuz her tasarımda desen, renk, doku, sürdürülebilirliğine detaylıca bakılıyor. Kısacası müşterilerimiz seçilmişi seçiyor. Amacımız müşterilerimize sadece alışveriş değil, kendilerini içinde çok mutlu hissedecekleri parçalar getirerek ilham veren bir deneyim sunmak…

Sosyal medya üzerinden paylaştığınız kombinlerle oldukça dikkat çekiyorsunuz. Stil danışmanlığı da yapıyor musunuz?

Bizim işimiz “Ne giyeceğim?” krizini çözmek. Hem rahat hem de şık görünebilecekleri kombinleri bularak; aslında bir nevi moda terapistliği yapmak. Stil danışmanı olarak müşterilerimize kendilerini en iyi şekilde ifade edecekleri bir tarz oluşturmalarına yardımcı oluyorum. Bazı danışanlarımızla da kapsül dolap oluşturuyoruz. Böylelikle zamanlarını kendilerine ayırmalarına yardımcı oluyoruz. Giyiminde fark yaratmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen herkese, tarz ve vücut tipine göre bir görünüm yaratıyoruz.

Stil sahibi olmayı nasıl tanımlıyorsunuz?

Stil sahibi olmak sadece dış görünüşle sınırlı olmamalıdır. Düşünceler, tavır, duruş ve hayata bakış açısı da bu bütünün parçasıdır. Kendinden emin duruş sergileyen, olmayacak bir kombini bile yaratıcı fikirlerle olduran bir bakış açısıdır. Stil sadece ne giydiğin değil, aynı zamanda, bunu dış dünyaya duruşunla nasıl yansıttığındır.

2025 kış sezonu için moda tavsiyeleri verir misiniz?

2025 kış sezonunda vitrinlerde canlı, parlak renk ve desenlerin hâkim olduğu maksimalist moda ön planda. Yani bol bol desenler, zengin renkler, farklı dokular… Bunun yanı sıra oversize modeller, tüller, danteller, kürkler, katmanlı dokular, metalik ve parlak deriler ile doğal kumaşlar öne çıkıyor. Denim her zamanki gibi revaçta olurken vintage esintileri göreceğiz. Aksesuarlarda ise göze çarpan; büyük küpeler, iri kolyeler ve parlak renkler. Gardırobumuzda anahtar parçalar bulundurmak, olmazsa olmazımız. Düz, beyaz bir tişört, bir Jean, bir siyah blazer ceket her zaman kurtarıcımız olacak.

Gelecek planlarınızda neler yer alıyor?

Önümüzdeki dönemde hem ürün çeşitliliğimizi artırarak hem de online platformlarda daha geniş bir kitleye ulaşarak markamızı büyütmek istiyoruz. Müşterilerimizle daha yakın ilişkiler kurmak ve onların tarzlarına ilham vermek için özel etkinlikler ve workshop’lar düzenlemeyi planlıyoruz. Kısa vadede proje çalışması devam eden ikinci şubemizi açarak daha çok stil sahibi kadına ulaşmayı hedefliyoruz.