One Piece For All Occasions Maximus

yazan: MAG 10

Hem sosyal hem profesyonel yaşamlarında kendilerini güçlü ve şık hissetmek isteyenlerin tercihi Maximus’un kurucusu Yasmin Adato, markanın doğuşunu ve tasarımlarının yansıttığı ilkeleri MAG Okurları için anlatıyor.

Maximus’un hikâyesi nasıl başladı? Marka isminizin esin kaynağı nedir?

Maximus’un hikâyesi, ailemden gelen tekstil mirasını kendi vizyonumla modern bir tasarım anlayışına dönüştürme hayaliyle başladı. Kumaş üretimi yapan bir ailede büyümek, bana sektörün temellerini öğrenme ve kaliteli bir tasarımın hammaddesi olan kumaşı tanıma fırsatı verdi. Eğitimimi Milan’da tasarım ve marka stratejisi üzerine tamamladıktan sonra, hem geleneksel bilgi birikimimi hem de çağdaş moda anlayışını harmanlayarak Maximus’u kurdum.

Marka ismimiz; kararlılık, güç ve zarafeti simgeleyen, Gladiator filmindeki Maximus karakterinden ilham alıyor. Maximus’un her tasarımında bu güçlü değerler kendini gösteriyor ve markamızın kullanıcılarına aynı öz güven ve gücü hissettirmeyi hedefliyoruz.

Tasarımlarınızı hangi gaye ile hayata geçiriyorsunuz? Maximus parçalarının en önemli ortak özelliği nedir?

Maximus tasarımları, bireylerin her ortamda güçlü, öz güvenli, zarif ve özgün bir şekilde varlıklarını hissettirmelerini amaçlıyor. İtalyan kumaşlarından üretilen parçalarımız, metropol yaşamının dinamizmine uyum sağlayan ve kişisel ifade özgürlüğünü destekleyen bir yapıdadır. Hem maskulen hem de feminen çizgilerden ilham alan bu tasarımlar, giyen kişiye özgün bir duruş kazandırır.

Maximus parçalarının en önemli özelliği, tasarımların “One Piece For All Occasions” konseptine dayanmasıdır. Tek bir parça, günün farklı anlarına ve mekânlarına uyum sağlayabilir. Bu, kullanıcılara hayatlarını kolaylaştırırken zarafetten ödün vermeden farklı rollere geçiş yapma imkânı sunar. Her tasarım, detaylarda gizli olan şıklık ve zamansız bir duruşla dikkat çeker. Sportif veya zarif bir şıklık sunabilen Maximus parçaları, kıyafetlerin yorumlanmasını, giyen kişinin tarzına bırakır.

Maximus tasarımlarını kimler tercih ediyor? Kullanıcılarını nasıl tanımlarsınız?

Maximus giyenler, modern metropol yaşamının dinamizmine ayak uyduran ve her ortamda dikkat çeken bir varlık göstermeyi seven kişiler olarak tanımlanabilir. Maximus tasarımlarını, yoğun tempolu bir yaşam süren ve estetik ile işlevselliği dengeleyen bireyler tercih ediyor. Kullanıcılarımız, hem sosyal hem de profesyonel yaşamlarında kendilerini güçlü ve şık hissetmek isteyen, kumaş kalitesine ve uzun vadeli ürün kullanımına önem veren, sofistike ve özgün bir duruş sergileyen kişilerden oluşuyor.

Sonbahar-Kış 2025 koleksiyonunuzda neler yer alıyor? Koleksiyonu biraz tanıtır mısınız?

Sonbahar-Kış 2025 koleksiyonumuz, hızlı yaşamın enerjisini ve zamansız şıklığı bir araya getiriyor. Koleksiyonda, toprak tonları, antrasit gri, lacivert, siyah ve camel gibi sofistike renkler ön planda. Kesimlerde geniş vatkalar, feminen hatları ön plana çıkaran kalıplar, geniş yakalar ve net siluetler dikkat çekiyor. Maskulen ve feminen detayların dengeli bir şekilde harmanlandığı bu koleksiyon, klasik Avrupa zarafeti ile çağdaş modayı bir araya getiriyor. Kumaş seçiminde İtalyan dokularıyla zenginleştirilmiş yün, örme, teknik ve streç kumaşlar ön plana çıkıyor.

Son olarak, sizce moda nedir?

Modanın, sadece bir trend ya da giyim tarzı değil, bir yaşam biçimi ve kişisel hikâye anlatma aracı olduğuna inanıyorum. Benim için moda, bireylerin kendilerini ifade etmelerinin en özgür ve yaratıcı yollarından biridir. Aynı zamanda kişinin kimliğini, duygularını ve değerlerini dışa vurduğu; hissettiğini ve hissettirmek istediğini yansıtan bir araçtır. Moda, bireyin itibarını belirler ve ona bir duruş kazandırır.