Mustafa Enis Bilir

yazan: MAG 49

Yılın iddialı projelerinden Annem Ankara dizisinin başarılı çocuk oyuncusu Mustafa Enis Bilir, set aralarında neler yaptığına da değinerek 23 Nisan’ın önemini anlattı.

Oyunculuğa olan yeteneğinle çok beğeniliyorsun. Rolüne nasıl hazırlandığını anlatır mısın?

Çok teşekkür ederim. Rolüme hazırlanırken öncelikle ezberimi yapıyorum. Sete çıkmadan önce de oyuncu koçları ile sahne detayları hakkında konuşuyoruz. Sahne provaları alıyoruz.

Daha önceki projelerinde olduğu gibi “Annem Ankara” dizisinde de, birbirinden başarılı isimlerle birlikte yer alıyorsun. Setler nasıl geçiyor? En çok kimlerle iyi anlaşıyorsun?

Kendimi çok şanslı hissediyorum! Birbirinden harika insanlarla çalıştım. Setimiz çok güzel geçiyor, oyunlar oynuyoruz. Setteki herkesi çok seviyorum. Durukan Çelikkaya, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ile sahne aralarında çok eğleniyoruz.

Sence oyunculuk nasıl bir duygu? Neler hissediyorsun?

Oyunculuk benim için harika bir duygu. Sahnedeyken kendimi çok mutlu ve keyifli hissediyorum.

Oynamayı çok istediğin bir rol ya da karakter var mi?

Belli bir rol olduğunu söyleyemem ama her karakter bana çok şey öğretiyor.

Sektörde en çok kiminle çalışırken keyif aldın?

Muhteşem insanlarla çalıştım. Hepsinden çok şey öğrendim. Harika anılar biriktirdim. Ayrım yapamıyorum. Çalıştığım herkesi çok seviyorum.

İlerisi için kendine hangi kariyer hedefini seçtin? Oyunculuğa devam mı etmek istiyorsun, yoksa aklında bir başka meslek mi var?

İleride eğitimli bir oyuncu olmak istiyorum. Aklımdaki diğer meslek ise veterinerlik. Hayvanları çok seviyorum. Onlara faydalı olabileceğim her alanda bulunmak istiyorum.

Peki, biraz da hobilerinden bahseder misin?

Futbol oynamayı çok seviyorum. Koyu bir Fenerbahçe hayranıyım. Keman çalıyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Kardeşim Beren ile vakit geçirmeyi çok seviyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? Bu kutlu gün senin için ne anlam ifade ediyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde ve dünyada coşkuyla kutlanan bir gün. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin bir ifadesi olarak dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği bayram. O gün geldiğinde kalbim ayrı bir sevinçle atar, çünkü bilirim ki Ata’m geleceği bizlere emanet etti ve bizlerden çok umutlu. Ona layık olmamız gerekmekte.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

En güzel kıyafetlerimi giyerek meydanlarda törenlere katılırım. Evimizde ve okulumuzda her yeri bayram coşkusuyla, bayraklarla süsleriz. O günü doya doya eğlenerek ve mutlulukla yaşarım.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Savaşın olmadığı, tüm çocukların mutlu olduğu, eğlendiği, barışın ve sevginin olduğu bir dünya diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.