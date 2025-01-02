Liora Malzeme Seçimi ve Kalite

yazan: MAG 9

Lidya Grup Mimarlık kurucu ortakları Anıl Demirtaş ve Hüseyin Sipahi, mobilya tasarımında Liora’nın felsefesini ve malzeme seçiminin önemini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Malzeme Seçimi: Kalitenin Temeli

Mobilya tasarımında malzeme seçimi, dayanıklılığın ve estetiğin kesişim noktasını oluşturur. Liora olarak her projede malzeme seçimine büyük önem veriyoruz. Masif ahşap, mermer, MDF, metal ve kaliteli kumaşlar gibi özenle seçilmiş malzemeler, ürünlerimizin uzun ömürlü ve şık olmasını sağlıyor. Doğal dokuların estetik zarafeti, modern tasarımlarımızla buluşarak yaşam alanlarınıza değer katıyor.

İşçilikte Ayrıntılar: Ustaların Sanatı

Kaliteli malzeme, işçilikle hayat bulur. Atölyelerimizde, her parçaya gösterilen titizlik, mobilyalarımızın eşsiz detaylarını ortaya çıkarır. Ahşabın doğal dokusunu açığa çıkaran cilalama işlemleri, milimetrik kesimlerle şekillenen MDF paneller ya da metalin estetikle buluştuğu modern detaylar… Tüm bu aşamalar, kaliteyi yalnızca bir standart değil, bir marka kültürü haline getiriyor.

Malzemelerin Yaşam Alanlarına Katkısı

Her malzeme, yaşam alanlarına benzersiz bir hikâye ve karakter katar. Masif ahşap bir masa, doğal dokusuyla sıcak ve samimi bir atmosfer yaratırken, mermer yüzeyli mutfak tezgâhları zarif bir görünümle dayanıklılığı bir araya getirir. Liora olarak, seçtiğimiz malzemelerin yalnızca estetik açıdan değil, aynı zamanda fonksiyonel olarak da yaşam alanlarınıza değer katmasını önemsiyoruz.

Tasarımlarımız, her bir malzemenin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkararak hayalinizdeki mekânları gerçeğe dönüştürüyor.

Yenilikçi ve Çevreci Malzeme Kullanımı

Malzeme seçiminde yalnızca kalite değil, sürdürülebilirlik de önceliklerimiz arasında. FSC sertifikalı ahşaplar, geri dönüştürülebilir metaller ve çevre dostu üretim süreçleriyle, hem yaşam alanlarınıza değer katıyor hem de geleceğe duyduğumuz sorumluluğu yerine getiriyoruz. Çevreci yaklaşımımız, tasarımlarımıza yenilikçi bir bakış açısı kazandırıyor.