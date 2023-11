Kârlı Yatırımlar, Müşteri Memnuniyeti Reve Grup

yazan: MAG 54

2017 yılında kendi markası Reve Grup’u kuran ve gayrimenkul sektöründe dokuz yılı geride bırakan Zeynep İğdelioğlu, “İşimin her detayı ile bizzat kendim ilgileniyorum. En değerli hazinem, biriktirdiğim kıymetli referanslar.” diyor. İğdelioğlu; sektör yolculuğunu, sunduğu hizmetleri, marka vizyonunu ve hedeflerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Markanızdan ve sektörel deneyimlerinizden bahseder misiniz?

İnşaat ve gayrimenkul sektörüne girişim; 2014 yılında, büyük bir inşaat firmasının Nişantaşı’ndaki kentsel dönüşüm ofisinde iş geliştirme departmanı ile başladı. O dönem, işim gereği tüm malikler ile birebir görüştüğüm ve aynı semtte yaşadığım için; kendi çevrem dahilinde emlak pazarlama tarafına geçmek istedim ve 2015 yılında kurduğumuz iki ortaklı bir şirketten sonra 2017’de kendi markamı, Reve Grup’u kurdum. Zaten lüks konut bölgesinde başlayan kariyerimi tamamen özel portföylere odaklayarak, verdiğim hizmetler ile seçkin bir referans ağına sahip oldum. Bu süreçte büyük kurumsal firmalar ile olan iş birlikteliklerimin de kariyerime büyük katkısı oldu. Türkiye’nin pek çok saygın aile ve şirketleri ile çalışma şansı elde ettim. 2020 yılından bu yana ise İstanbul ile birlikte Bodrum ve Londra şehirlerinde de danışanlarımın gayrimenkul alanındaki ihtiyaçlarına cevap veriyorum. Pandemi döneminde, aldığım bir iş teklifi üzerine geldiğim Bodrum’da kalıcı bir düzen yaratarak buradaki portföylerime ağırlık verdim. İstanbul, Bodrum ve Londra’da oldukça geniş yelpazede bir portföy ile çalışmalarımı sürdürüyorum.

Reve Grup olarak müşterilerinize hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Öncelikle Bodrum’a gelişim itibarı ile markamda bireysel olarak ilerlediğimi belirtmeliyim. Ekibim destek hizmetler için var. Ana işi tamamen kendim yönetiyorum ve işimin her detayı ile bizzat ilgileniyorum. Kendi içerisinde alt başlıklara ayrılıyor gibi görünse de bütünde üç yüz altmış derece kapsamlı bir gayrimenkul danışmanlığı verdiğimizi söyleyebilirim. Yurt içi ve yurt dışında, alanında on yılı aşkın tecrübeye sahip çözüm ortaklarım bu konuda en büyük desteğim. Gayrimenkul danışmanlığı, satış sonrası hizmetler ile devam ediyor. Bununla birlikte inşaat firmalarına iş geliştirme hizmeti veriyoruz. Talebi temelden projelendirerek, arsanın bulunması, teknik sürecin takibi, konsept danışmanlığı,

pazar analizi ile birlikte hedef kitleye yönelik pazarlama stratejisi belirleme ve satış sonrası süreçler de dahil olmak üzere anahtar teslim bir iş modeli olarak tanımlayabiliriz. Aslında müteahhitin tüm sürecine ortak olup, onun yalnızca imalata odaklanmasını sağlıyor, güncel piyasa verilerine göre optimum fayda sağlayabileceği bir satış pazarlama operasyonu tasarlıyoruz denilebilir.

Müşterilerinize yaklaşımınız nasıl? Müşterileriniz neden sizinle çalışmayı tercih ediyor?

Her müşterimin yerine kendimi koyarak ilerliyorum. Müşteri portföyümün büyük çoğunluğu zaten uzun yıllardır çalıştığım kişi, kurumlar ve onların referansları ile tarafıma ulaşan danışanlardan oluşuyor. Benim için danışmanlık kavramı zaman kazandıran ve tek seferlik olmayan bir iş ortaklığı anlamını taşıyor. Elbette güven ve şeffaflık, olmazsa olmazım. Yatırımcı için maksimum kazanç, satıcılar için ise hızlı sonuç önceliklerim. Sektörün birçok alanından beslendiğim uzun yılların verdiği deneyimden olsa gerek müşteri analizi ve talebi iyi okumak alıcıları en kısa sürede nokta atışı diye tabir ettiğimiz ürün, hizmet ile buluşturmamı sağlıyor. Bu sayede gelen müşterilere fiyat performans dengesini gözeterek en uygun olabilecek seçimleri sunuyorum. Benim için her müşteri memnuniyeti yeni bir referans demek. Finalde yalnızca müşterime değil, kendime de zaman kazandırmış oluyorum. Bu sayede yeni portföy veya alıcı arayışına girmeme gerek kalmadan; her referans bir sonraki ürün ve hizmetimi zaten hazırlamış oluyor. Şu an özellikle Bodrum’da oldukça geniş yelpazede bir portföyüm var. Hizmet vereceğim mülkleri de, çalışacağım müşterileri de titizlikle seçiyorum. Ortak vizyonda buluşamadığımızı düşündüğüm kişi ve kurumlar ile sadece işlem yapmış olmak için çalışmıyorum. Bu konuda müşterilerim kadar ben de seçiciyim.

Bodrum’da gayrimenkul piyasasının geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Bodrum artık dünya emlak pazarında yer edinen ve özellikle Azeri, Rus ve son dönemde Arapların da ilgi odağı haline gelen, yatırım yaptıkları bir lokasyon. Yalıkavak Marina dünyada ilk on içerisinde. Geçtiğimiz yıl The British Yacht Harbour Association tarafından dünyanın en iyi süper yat marinası seçildi. Beraberinde global marka otel, rezidans, işletme ve plajların da burada olması, dünyaca ünlü cazibe bölgesi olmasını etkileyen önemli dinamiklerden. Son dönemde ulaşılan satış rakamları oldukça iddialı meblağlar. Türkler için ise özellikle pandemi sonrası; turistik bir yer olmaktan çıkıp sakin ama tatmin edici yeni bir yaşam alanı haline geldi. Kısa vadede kazançlı geri dönüşler sağlıyor olması da etken bir parametre. Bodrum’daki konutlarda son bir buçuk yılda yüzde yüzün üzerine çıkan kâr marjları var. Bu denli kısa sürede böyle bir makas gayrimenkul sektörünün tarihinde yok. Hal böyle olunca alıcılar için Bodrum’dan ev almak, diğer spekülatif yatırımların önüne geçen bir yatırım aracı, müteahhitler için de farklı bütçelere uygun projeler geliştirmek; yüksek marjlı kazançlar elde ettiren bir iş planı haline geldi. Şu an arz, talebin önüne geçmiş durumda; ancak altyapı iyileştirmelerine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda talep, arzın önüne geçebilme potansiyelini taşıyor. Bodrum sınırları içerisinde konut yapılabilir alanların henüz yarısı bile dolu değil.

Gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz?

Kendimi bildim bileli sürekli kişisel gelişimime ve işime de katkı sağlayacak eğitimlere düzenli olarak yatırım yapıyorum ve işimi sanatım olarak görüyorum. Ev ve yaşam alanlarına dair tüm trendleri yakından takip ediyor ve muhakkak sunduğum hizmetlere yansıtıyorum. Şu sıralar global pazar için; üzerinde bir yıldır titizlikle çalıştığım; kendi markama özgü bir formatı geliştirme sürecindeyim. Şubeleşme modelinde bir büyüme hedefim yok. Aksine; olabildiğince butik bir marka olarak kalmak ve sektörde stok ürün pazarlamaktan ziyade yeni değerler katmak ve geliştirdiğim iş modelleri ile sektörün geleceğinde var olmak isteyenlere de rehber olmak yolunda hedeflerim var. Benim için hayatın her alanında nitelik; niceliğin çok önünde geliyor. Bu anlamda hedefim uzun yıllar severek emek verdiğim sektöre yeni değerler katmak.