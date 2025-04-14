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Fenerbahçeliler İftarda Buluştu

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Fenerbahçeliler İftarda Buluştu

yazan:
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) ev sahipliğinde ATO Congresium’da düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katıldı.

Etkinlikte; Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile yargı ve bürokrasi mensupları da yer aldı. İftara Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile birlikte katılan Ali Koç, yemekteki konuşmasında HUFEDER’e hukuki konulardaki destekleri ve kattıkları değer için teşekkür ederek Dernek Başkanı Alper Alpoğlu’nun Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kuruluna alındığını tekrar dile getirdi. Kulübün gelecek planları ve hukuki süreçler hakkında görüş alışverişinin de yapıldığı etkinlikte Fenerbahçe camiasının dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

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