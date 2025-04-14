Retori İlk Kez Türkiye’de
Lüks İtalyan markası Retori, Türkiye’deki ilk lansmanını Beymen ev sahipliğinde Zorlu Center’daki Bardot’da yaptı.
Dünyaca ünlü moda markaları Valentino ve Balmain’in başkanı Rachid Mohamed Rachid, Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, Retori’nin kurucusu Salma Rachid ve Retori CEO’su Zaccheo Manzoni’nin de aralarında bulunduğu moda ve sanat dünyasından pek çok davetli, İstanbul’daki lansmanda bir araya geldi. 2024 yılında Salma Rachid tarafından Milano’da kurulan Retori’nin “Chapter 01 – Roots” isimli koleksiyonu, Beymen Zorlu Center’da lüks moda tutkunlarına sunuldu.
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