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Retori İlk Kez Türkiye’de

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Neslihan Torun Kaya - Mehmet Kaya
İpek Ilıca Kayaalp - Salma Rachid- Ayten Danışman- Beyza Uyanoğlu
Yeliz Kara - Elif Göktaş
Salma Rachid - Yasemin Özyeğin
Röportaj

Retori İlk Kez Türkiye’de

yazan:
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Lüks İtalyan markası Retori, Türkiye’deki ilk lansmanını Beymen ev sahipliğinde Zorlu Center’daki Bardot’da yaptı.

Dünyaca ünlü moda markaları Valentino ve Balmain’in başkanı Rachid Mohamed Rachid, Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, Retori’nin kurucusu Salma Rachid ve Retori CEO’su Zaccheo Manzoni’nin de aralarında bulunduğu moda ve sanat dünyasından pek çok davetli, İstanbul’daki lansmanda bir araya geldi. 2024 yılında Salma Rachid tarafından Milano’da kurulan Retori’nin “Chapter 01 – Roots” isimli koleksiyonu, Beymen Zorlu Center’da lüks moda tutkunlarına sunuldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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