Büyükelçilikte Galler Ulusal Günü
Galler’in ulusal günü olan St. David Günü, Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı.
Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris CMG’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamaya, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Büyükelçi Morris konuşmasında, Galler ile Türkiye arasındaki güçlü ve büyüyen ilişkiye dikkat çekerek ticaret, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı. Ayrıca etkinliğin, her iki ülke halkı arasında daha yakın bağlar kurmada önemli bir rol oynadığını belirtti.
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