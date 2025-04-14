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Büyükelçilikte Galler Ulusal Günü

Bute Noyan Alphan, Metin Munzur, Jessica Coffin
Berker Bülbüloğlu
Murat-Zeynep Ersavcı
Jill Morris
Jill Morris
Tal Hamilton, Kevin Hamilton, Clare Brosnan
Sibylle Katharina Sorg, Gunter Glitsch (2)
Röportaj

Büyükelçilikte Galler Ulusal Günü

yazan:
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Galler’in ulusal günü olan St. David Günü, Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris CMG’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamaya, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Büyükelçi Morris konuşmasında, Galler ile Türkiye arasındaki güçlü ve büyüyen ilişkiye dikkat çekerek ticaret, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı. Ayrıca etkinliğin, her iki ülke halkı arasında daha yakın bağlar kurmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

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Yazar Hakkında /

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