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Begüm Khan Bangkok’ta

Güney Kıroğlu, Begüm Kıroğlu Cindy Sirinya Bishop
Cris Horwang
Morakot Aimee Sangtaweep
Lydia Sarunrat Deane
Davet

Begüm Khan Bangkok’ta

yazan:
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Zamansız ve çarpıcı mücevher koleksiyonlarıyla öne çıkan Begüm Khan, yeni tasarımlarını Tayland’daki bir davette tanıttı.

Soho House Bangkok’ta gerçekleşen özel pop-up davetine markanın kurucusu Begüm Kıroğlu ve Taylandlı ünlü model, oyuncu ve aktivist Cindy Sirinya Bishop ev sahipliği yaptı. Moda ve sanat dünyasının önde gelen isimleri davette bir araya gelerek markanın sanatsal tasarımlarını keşfetme fırsatı elde etti. Etkinlik kapsamında düzenlenen “talk session” sohbetlerinde konuklar, Begüm Kıroğlu ve Cindy Sirinya Bishop’ın ilham verici hikâyelerini dinleme ve yaratıcı dünyalarına yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

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