Çağla Cabaoğlu ile 25 Yılın Yankıları

yazan: MAG 9

Türkiye’nin çağdaş sanat sahnesinde öncü bir konuma sahip olan Çağla Cabaoğlu Galeri, yirmi beşinci yılını iki ayrı mekânda iki farklı karma sergiyle kutladı.

Kutlamalar kapsamında önce Çağla Cabaoğlu Galeri’nin yer aldığı Nişantaşı’ndaki tarihî Manuel Apartmanı’nda “Yankı/Echo” sergisi açıldı. Çağdaş sanatın farklı kuşaklar arasındaki yankısını gözler önüne serdi. Sanat yapıtlarının yalnızca birer estetik obje olmadığını, aynı zamanda sanat tarihiyle ve çağdaş kültürel üretimlerle kurdukları diyaloğun bir parçası olduklarını vurgulayan serginin açılış davetine cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleri katıldı. Büyük ölçekli eserleriyle sanatın zamansız etkisini vurgulayan “Yankı/Echo”, galerinin ana mekânında gerçekleşti.