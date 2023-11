Erkek Klasik Giyimde Cengiz İnler

yazan: MAG 50

Cengiz İnler; kuruluşu 1964 yılına uzanan İnler Tekstil çatısı altında kendi adıyla kurduğu erkek klasik giyim markasının hedef kitlesini, kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve gelecek hedeflerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Cengiz İnler markasının, müşterilerine sunduğu deneyim ve hedeflerinden bahseder misiniz?

Cengiz İnler markası olarak; yediden yetmişe her kesime, her bütçeye ve “smart casual” giyinen tüm erkeklere hitap ediyoruz. Özel günler için vazgeçilmez koleksiyonlar üretiyoruz. Tasarımı ve üretimi Cengiz İnler markasına ait olan koleksiyonlarımızı, her müşterimizin zevkine, bedenine ve beğenisine uygun geniş bir yelpazede hazırlıyoruz.

Tasarım anlayışınız nedir? Vurguladığınız estetik ve tarz hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cengiz İnler markası bünyesindeki uzman tasarımcılarımız, modacılarımız ve atölyelerimiz ile başladığımız üretim serüvenimizde kaliteyi yüksek standartlarda üretiyoruz. Modada İtalyan tarzını ve Anadolu kültürünü sentezlemeyi hedefliyoruz. Canlı renkler ve kaliteli kumaşın uyumlu şekilde bir bütün olarak tasarlandığı üretimimizle, Cengiz İnler markasını üzerinde taşıyan kişiyi yıldız gibi parlatmak amacındayız.

Hedef kitleniz nedir?

Hedef kitlemiz; imza ürünlerimiz ve sezon ürünleri ile ilişkili olabilecek, takım elbise, mont, kaban, pantolon, gömlek, tişört ve ayakkabı gibi ürünleri tercih edecek kişilerdir. Beyaz yaka çalışanlar ve memurlara özel ürünler iş hayatındaki gömlek, pantolon, takım elbise, kravat, ayakkabı, özel günlerde giyilecek imza ürünlerimizden kruvaze takım elbise ve smokin, gündelik yaşamda tercih edilecek mont ve kaban grubumuz ile her yaşa ve her bütçeye hitap eden ürün grubumuzu müşterilerimizin beğenesine sunmaktayız.

Cengiz İnler’in gelecekteki planları neler? Yeni projeler, mağaza açılışları ya da ürün çeşitlendirmeleri olacak mı?

Cengiz İnler erkek klasik giyim markası olarak; önümüzde çok güzel yılların olduğunun bilincindeyiz. Hızlı ve kararlı büyümemizi markamızın kurulduğu süreçten itibaren sağlam adımlarla oluşturmuş bulunuyoruz. Projelerimizde yurt içi ve yurt dışı mağaza sayımızı arttırmak temel önceliğimizdir. 2023 yılında gerçekçi hedeflerimize ulaştık ve 2024 yılında da aynı istikrar ile büyümemize devam etmek istiyoruz. Eskişehir’de kurulan pantolon fabrikamız ile de üretim ağımızı genişletmek ve mevcut üretim ağımızı daha da geliştirmek istiyoruz. İmza ürünlerimiz ve sezon ürünlerimiz ile koleksiyonumuzu arttırmak, yeni sezonda mağaza açılışlarımız ile farklı şehirlerde olmak, her bütçeye hitap ederek müşterilerimize ulaşmak istiyoruz. Online mağazamız ile de e-ticaret alanında geniş bir ağa sahibiz. Bu alanda gelişmeler kaydederek sağlam adımlar atmak istiyoruz.