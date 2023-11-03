Dilek Karaman Tepeören’de Doğa İçinde Bir Villa

yazan: MAG 39

Fark yaratan tasarımlarıyla dikkat çeken DK İç Mimarlık’ın kurucusu Dilek Karaman, Tepeören’deki doğayla iç içe bir villanın dış mekân ve peyzaj tasarımından iç mekân tasarımına kadar kurguladıkları projesini MAG Okurları için detaylandırıyor.

Tepeören’de bulunan ve iki dönüm arazi içindeki bir yaşam alanı olan bu projemizde tüm detaylar estetik ve kullanım detaylarının beraberce yol aldığı bir bakış açısı ile kurgulanmıştır.

Çok büyük bir yeşil alana sahip olan bu projemizde iç mimari ve tasarım çalışmasını anlatırken öncelikle dış mekândan başlayarak, iç mekâna doğru olan yolculuğumuzu ele almak isterim. Peyzaj alanının, iç mekân kadar önemli olduğu bu projemizde kullanıcının tüm ihtiyaçlarını ve kullanım hedeflerini dinledik. Gerek lokasyondaki iklim şartlarını, gerek binanın kendi yapısını ve kullanıcının ihtiyaçlarını beraberce değerlendirdiğimiz bu projede, alandaki tüm seçilen bitkilerin dört mevsim yaşamasına özen gösterdik. Yürüme yolları, meyve ağaçları, hobi bahçesi ve evin bu alanına eşlik eden özellikle de kış bahçesi, her saatte farklı ışık oyunları ile oluşturulan ambiyansın içinde adeta büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Girişte; hol ve salonun açık mutfakla birleştiği bir alan bizleri karşılıyor. Özellikle bölücü duvarların kullanılmaması ve alanda kullanılan şeffaf malzemeler, ortamı olduğundan daha geniş göstermesi hedefiyle tercih edildi.

Bina içinde kullanılan malzeme tercihlerine gelirsek; özellikle son yıllarda tasarımda doğala dönüşten bu projemizde de faydalandık. Mermer dokular, ahşap dokular en çok kullandığımız malzemeler oldu. Özellikle açık mutfak tercih edilen iç tasarımda teknolojiyi maksimum performansa kullandık. Akıllı sistemlerin kullanılması yine ankastre ürün grupların tercih edilmesi ve doğal taşların yapılan çalışmaya eşlik etmesi salondaki şıklığın mutfakta da devam etmesini sağladı.

Salondaki tavan yüksekliğini arttırmak için tavanda ayna kaplamasının tercih edilmesi, buranın yüksek algılanmasını sağladı.

Merdiven arkasında tercih edilen bina yapısındaki cam detay, tavandan zemine kadar indiği için, doğal gün ışığının günün son saatlerine kadar eşlik etmesi, mekânın genişliği ve ferahlığı açısından düşünülmüş önemli detaylardan bir tanesi.

İç mimari tasarım kurgusunda; kullanıcının yaşarken ihtiyaç alanlarının mekânda herhangi bir karışıklığa veya kalabalık algıya dönüşmeden, doğru planlama detayları ve kullanılan boy dolapları gibi malzemeler ile dağıtılması, ortamda düzenli ve disiplinli bir görüntü elde etmemizi sağladı.

Yine bina yapısının iç mekân kullanımına eşlik eden ikinci önemli detaydan bir tanesi de yatak odasına, açılır cam tavan sisteminin yapılmasıydı. Doğayla iç içe olan bu yapının iç mimarisinin de bu detaylarla işlenmesi kurguyu bütünledi.