Derya Beşerler ve Birol Namoğlu tanışma hikâyelerini, aşkın tanımını ve romantik anılarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

yazan: MAG 3

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Derya Beşerler Namoğlu: O sıralar Ekin’le (Türkmen) aynı dizide oynuyorduk. Dolayısıyla çok fazla vakit geçiriyorduk. Bir akşam Ekin’le bizim evde otururken televizyonda Gripin’in “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar” klibi yayımlanıyordu. Ekin bir anda “Seni Birol’la tanıştıracağım.” dedi. Ben de, istemem, dedim. Sağ olsun beni çok dinler! Bir akşam kızlarla yemek yerken Birol’la bir arkadaşı yanımıza geldi. Olaylar bu şekilde gelişti diyerek bundan sonrasını Birol a devrediyorum.

Birol Namoğlu: Ekin “Yemek yiyeceğiz, siz de gelsenize.” deyince konulardan bihaber gittik. Güzel bir yemek yedik. Masada dört kadın, iki erkektik ve Derya masadaki tek somurtan isimdi. Yüzüme dahi bakmadı. Ben hikâyeyi bilmediğim için anlam veremedim ama Ekin’in operasyonuna gerilmiş. Yemekten sonra yanımdaki arkadaşımla başka bir yere gittik. Gece sonu bir ev partisinde, terasta tekrar buluştuk. Derya orada da aynı enerjideydi. Çılgın bir yağmur altında kaldık ama kendisi tuttuğum şemsiyenin altına inadından girmeyerek sırılsıklam oldu. Sonuçta gece boyu bana soğuk davrandı; fakat sonunda eve giderken aynı sitede oturduğumuz ortaya çıktı. Başta bana inanmadı ama doğup büyüdüğüm mahallede oturduğunu öğrenmiş oldum. Onu evine bıraktım. Sonrasında Instagram’dan takipleştik. Bir iki ay sonra bir röportaj için gittiğim Bodrum seyahatinde, Adamik’te eğlenirken kapıdan bir anda Derya girdi. O gece biraz muhabbet ettik. Sonraki gecelerde de… Hemen ardından, İstanbul’a döndüğümüzde çıkmaya başladık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Derya Beşerler Namoğlu: Lise yıllarında olsaydım “karın ağrısı, midemde kelebeklerin uçuşması, bir mesaj sesiyle irkilmek” olarak ifade ederdim ancak, yaş ilerledikçe bizim de hayattan, ilişkilerden, karşımızdaki insandan beklentilerimiz değişiyor. Dolayısıyla otuzlarımdan itibaren bunu sanırım huzur ve güven olarak tanımlıyorum.

Birol Namoğlu: Aşkın tanımı benim için de yaşa ve yaşamışlığa göre değişiyor. Ben de Derya’ya katılıyorum. Macera arayışının yerini huzur ve güven alıyor. Hayata karşı mücadelede aynı takımda olmak mesele.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Derya Beşerler Namoğlu: Hiç hatırlamıyorum; ama biri adıma bir barınağa bağış yapsa çok mutlu olurdum herhalde… Çok düşünceli bir hediye olurdu. Sevgililer Günü’ne çok anlam yüklemeyi sevmiyorum açıkçası. Çiçek beklerim, o ayrı!

Birol Namoğlu: Benim bir Sevgililer Günü’nde, bir de doğum günümde terk edilmişliğim var. En unutulmaz hediyeler onlardı.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Derya Beşerler Namoğlu: Her yerin kırmızı gül ve kalple donatıldığı bir gün…

Birol Namoğlu: Açıkçası bir gün işin bahanesi. Benim için diğer günlerden bir farkı olmadı hiçbir zaman. Seviyorsan, her gün Sevgililer Günü.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Derya Beşerler Namoğlu: İtalya’da Cinque Terre çok keyifli bir yolculuktu. Araba kiralayıp Toscana’daki şarap bağlarından geçerek rotamızı oluşturmuştuk.

Birol Namoğlu: Evet, şahane bir seyahatti. Şehirlerin dokuları mühim. Prag ve Brugge de keza.

14 Şubat için planınız nedir?

Derya Beşerler Namoğlu: Bir planımız yok. Genelde özel günlerde Gripin konseri olur. Biz de duruma göre özel günleri kuliste kutlarız.

Birol Namoğlu: Güzel bir akşam yemeğine bahane olur.

Özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihiniz ne olurdu?

Derya Beşerler Namoğlu: Siyah, düz bir elbise ve topuklu çizme giyerim. Beyaz bir gömlek de neden olmasın…

Birol Namoğlu: Her zaman siyah…

Dünyada veya Türkiye’de en çok hangi kentleri romantik buluyorsunuz?

Derya Beşerler Namoğlu: Türkiye’de Kapadokya; dünyada Floransa ve Prag diyebilirim.

Birol Namoğlu: Derya’nın cevaplarına katılıyorum.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Derya Beşerler Namoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Mind ve 50 First Dates

Birol Namoğlu: Sliding Doors.