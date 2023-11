Cellule 1920 Premium Cosmetics Doğal Güzellik Ortaya Çıkıyor

yazan: MAG 13

Bir yılı aşkın çalışmaların ardından tüketiciyle buluşan Cellule 1920’nin kurucu ortağı Neslihan Köker, kozmetikte doğal içerik kullanmanın önemine de değinerek ürünlerini MAG Okurları için anlatıyor.

Öncelikle kendinizden biraz bahsederek başlar mısınız?

Cellule 1920 markasının isim annesi ve kurucu ortağıyım. 1978, İstanbul doğumluyum. Orta ve lise öğrenimimi İtalyan Lisesinde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünden mezun oldum. Türkiye’nin ileri gelen firmalarında satın alma sorumlusu olarak görev aldım. Çocukluğumdan beri kozmetik sektörüne ilgi duyuyordum. Bunun en önemli sebebi, ninem (logomuzda görülen hanımefendi) ve anneannemin özel krem tarifleri ve maskeleriyle erken yaşta tanışmamdı. O ilk tanışmamın ardından yıllar boyunca her skaladan ürünü denemeye başladım. Sektörü takip ettim ve sonunda Cellule 1920 markamızla sektöre giriş yaptık.

Cellule 1920 markasını kurarken amacımız; sayısız farklı marka altında ürün çıkaran kozmetik sektöründe kaliteli ürün yelpazemizi, ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciyle buluşturmaktı. Bir yılı aşkın AR-GE çalışmalarımız sonucunda Cellule 1920, on bir çeşit ürünle tüketicilerimize sunuldu.

Bu ürün yelpazenizde neler bulunuyor?

Cellule 1920, aslında çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Öncelikle kadınların içlerinde var olan doğal güzelliği ortaya çıkarmak ve onu koruyup iyileştirmek üzere yola çıktık. Bu yüzden 2023-2024 yılı güzellik serimizde cilt ve saç bakımı üzerine dört farklı serimiz ve on bir farklı ürünümüz bulunuyor. Ürünlerimizin içerikleri ve kullandığımız doğal özler, bileşenler bizim için en önemli nokta. İçten gelen güzelliğin dışa yansımasının ilk adımının cilt temizliği olduğu bir gerçek. Bu yüzden Cellule 1920 için cilt temizleme ürünlerinde ihtiyacı karşılamak, büyük önem ve hassasiyet içeriyor.

Hem cilt temizleme köpüğümüz hem de Cellule 1920 tonik ile cildi kurutmadan gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini hedefliyoruz. Anti-aging ve retinol kremden oluşan anti-aging serimiz de Cellule 1920’nin güçlü kaslarından. Bu serimizde cildi kırışıklıklara karşı korurken sağlık ve parlaklıkla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu serimizi kolajen serimizle birleştiriyor, daha genç ve dolgun bir cilt sağlanması için kolajen krem, serum ve göz kontur kremi ile eksiksiz bir bakım ritüeli sunuyoruz.

Elbette atlamamamız gereken diğer bir serimiz de Royal Honey saç serimiz. Bu serimizle müşterilerimize saç bakımında eksiksiz bir deneyim yaşatıyoruz. Royal Honey saç serimizde saçı kökten uca besleyerek güçlü ve sağlıklı bir forma kavuşturmak temel hedefimiz. Haftada bir defa düzenli olarak kullanılmasını tavsiye ettiğimiz saç maskemizi panthenol ve keratin ile desteklerken vitamin kompleks şampuanımızda bulunan B, C ve E vitaminleri ile saçın ihtiyaç duyduğu tüm bakımı sağlıyoruz. Argan yağı ve keratin içerikli saç serumumuz ve yine tüketicilerin tamamı tarafından beğenilerek kullanılan sıvı saç kremimiz ile sunduğumuz eksiksiz bakım sayesinde saçlarımızı nem, parlaklık ve hacimle buluşturuyor, ipeksi bir görünüme kavuşturuyor, dökülmelere karşı koruyoruz.

Ürünlerinizi nasıl geliştiriyorsunuz?

Ürün geliştirme aşamasında kendini kanıtlamış birtakım formülleri yenileyerek yola çıktık. Kozmetikte kullanılan olmazsa olmaz peptitler ve seramidlerle doğal özlerin birleşimlerinden güzel sonuçlar elde ettik. Bu süreçte ürünlerimizi her cilt tipinde denedik. Özellikle de hassas cilt tiplerinde aldığımız geri dönüşler bizi oldukça mutlu etti. İlerleyen aylarda yine sonuç odaklı, doğal özlerden beslenen yeni ürünlerimizi tüketicilerimize sunmak için sabırsızlanıyoruz.

Ürünlerinizin kalitesi ve güvenirliği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ürünlerimiz, doğal bitki özleri ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş, her biri dermatolojik testlerden geçmiş ve onay almış ürünlerdir. Bizim için güzellik, geçmişten günümüze taşınabilmeli. Bu aynı zamanda Cellule 1920’nin mottosu (the beauty from past to future). Mottomuz hem geçmişteki cilt ve saç güzelliğinin geleceğe taşınmasını sağlayan ürünlerimizi ifade ediyor hem de geçmişten günümüze gelen, bize sağlık, canlılık sunan doğal özler ve bileşenlerden gelecekte de faydalanacağımızın ipucunu sunuyor.

Bakım kremlerinin ve serumların kullanılmasının öneminden de biraz bahseder misiniz?

Tüm hücrelerimiz gibi cilt ve saç hücrelerimiz de gerek dış etkenler gerekse ilerleyen yaşla birlikte eski hızında ve sağlığında yenilenememektedir. Özellikle yaşadığımız çağda çevre kirliliği bu denli artmış, doğal yaşamdan uzaklaşılmış, doğal besinlere ulaşmakta bu denli zorlanırken cildimizin ve saçlarımızın da yıpranmaya meyilli olması çok normal. Cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sunabildiğimiz sürece olumsuz etkileri sonlandırmak ve cildi hak ettiği güzellikle buluşturmak mümkün. İşte biz de Cellule 1920 markamızla sunduğumuz krem ve serumların içeriklerini özel olarak formülize ederek tam da bunu amaçlıyoruz.