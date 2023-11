Beliz Acıpayamoğlu Moda Haftasında Neler Oldu?

yazan: MAG 56

Moda Tasarımcısı Beliz Acıpayamoğlu; New York, Paris, Milano, Londra Moda Haftalarında ön plana çıkan trendleri ele alarak; sezona damgasını vuran kilit parçaları, kumaşları ve renkleri MAG Okurlarıyla paylaştı. Sonbahar-Kış 2023/2024 sezonunda uzun soluklu giyilebilecek, yatırımlık parçalar dikkat çekiyor. Kişiye özel takım elbiseler, ceketler, blazer, pantolonlar, gece elbiseleri ve kabanlar; özel, kaliteli iplik ve kumaşlardan oluşmakta. Sade ve sonsuz şıklık bu sezon bizi bekliyor.

2023/2024 Sonbahar-Kış Sezonda Öne Çıkanlar

Özellikle yünlü kumaşlar, kürk, pelüş ve tüy detayları dikkat çekiyor. Asimetrik kesimle birlikte oversize parçalar da göz önünde olacak. Derinin ve kadifenin sezonda çok kullanılacağını belirtmeliyim. Aynı zamanda jean kombinleri de hayatımızda yerini önemli bir alanda devam ettirmekte…

Gelelim desen ve detaylara. Mikro kesim sutyenler, gösterişli kurdele, kravat ve papyonlar, yüksek yakalar, inci detaylar, püsküller ve danteller; detaylar arasında ilgi çekecek olanlar.

Uzun yün atkılar ve şallar bu kış üstümüzde bizimle bütünleşen parçalardan olacak. Ekose, balık sırtı, çizgi, geometrik kendinden desenli baskılı kumaşlar, zebra-leopar ve flora desenleri her yerde göreceğiz, hazır olun. Ton sür ton olarak kullanılabilecek renkler bu sezon fazlasıyla ön planda. Özellikle bej tonları, günlük ve ofis şıklığında vazgeçemeyeceğiniz renklerden biri olacak gibi gözüküyor.

Milano Moda Haftası

Milano’da gerçekleşen ünlü markaların defilelerinde benim gözüme çarpan ilk unsur, çoğunun 90’lardan esinlenmiş olmasıydı. İlkbahar koleksiyonunu modaseverler ile bir araya getiren Versace sade, rahat ama aynı zamanda abartılı bir koleksiyon sundu. Donatella Versace 2024 baharının minimal ve sürdürülebilir tasarımlardan oluşacağını ortaya koydu.

Gucci’nin de yer aldığı haftada Sabato De Sarno, Gucci’nin eski tasarımlarından ilham almış. Yeşil ve kırmızı tonlarını kullanmaktan vazgeçmemiş.

Londra Moda Haftası

Eylül ayında Londra’da düzenlenen moda haftasında yer alan markalar; Burberry, Knwls, Erdem, Yuhan Wang, Simone Rocha, Richard Quinn, David Koma, JW Anderson, Mowalola, Di Petsa, Bora Aksu’ydu. Çiçek motifleri, kabarık etekler, taşlarla detaylandırılmış elbiseler, danteller, bahsettiğim fiyonklar, çoraplar; koleksiyonlarda oldukça işlenmiş detaylar arasındaydı. Oversize bomber ceketler, kargo pantolonlar, mini etekler, eskitme jeanler, deri parçalar koleksiyonlarda yer alıyor.

Paris Moda Haftası

Paris’te en çok dikkatimi çeken defile Andreas Kronthaler tarafından tasarlanan Vivienne Westwood 2024 İlkbahar koleksiyonu oldu. Asimetrik kesimler, geniş yakalar, ekose kumaşlar, kabarık etekler, yüksek vatkalar, payetli parçalar, büyük aksesuarlar fazlasıyla ilgimi çekti. Koleksiyonlarda tül elbiseler, etekler, altın sarısı parlak kumaşlar, inciler çok fazla kullanılmış. Bu da gösteriş ve lüks görüntüyü çok sağlam sergilemekte.

New York Moda Haftası

2024 İlkbahar-Yaz sezonu New York’ta yine gösterişli şekilde modaseverlere sunuldu. Ralph Lauren, Tory Burch, Micheal Kors, Altuzarra, Ulla Johnson gibi markaların bir araya gelip sergilendiği defilelerde Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Naomi Campbell, Katie Holmes gibi ünlü isimler vardı. Parlak metalik kumaşlardan, mikro mini şort ve eteklerden oluşan derin dekolteli cesur koleksiyonlar izledik. Mesela bunun için en iyi örnek LaQuan Smith olur benim için. İddiası yüksek koleksiyonu fazla ilgi odağı oldu. Farklı tasarımlar seven moda tutkunları için iyi bir marka. Micheal Kors’taki ikonik kesimler ve detaylar dikkat çekmeyi başardı. Tasarlanan dantel elbise, mini etekler nostalji kokuları yaydı. İlkbahar-Yaz koleksiyonlarının New York’ta tanıtılan defilelerinde lüks dokular, şıklıkla beraber sadeliğin habercisi oldu. Birçok defilede karşımıza çıkan farklı kesim, kumaş ve modellerle “beyaz gömlek” önümüzdeki sezonun trendlerinden olacak. Gardırobunuzda kapsül koleksiyon hazırlarsanız mutlaka yeni trend gömleklerden bulundurun. Çantalarınızı da olduğu kadar minimal tutmanızı öneririm. 2024 yılı mini koleksiyonlarıyla ön planda açıkçası.

Son olarak, gelen soğuk havaların renklerine gelecek olursak, dört temel rengimiz var.

Kırmızı; bu sezon parlaklığıyla sergilenmekte. Hiçbir zaman vazgeçemediğimiz kırmızı yine gardırobumuzda. Red orange; olarak bilinen kırmızının turuncu tonu Sonbahar-Kış defilelerinde karşımıza çıktı. Turuncunun bu tonu, kahverengi ve bejlerle kombinlenirse çok şık duracağından eminim. Sarının hardal tonu da sezonun dört renginden biri. Hardal sarının pembe, kahve, gri gibi renklerle kombinlenmesini öneririm. Son kış rengi ise yeşilin her tonu. Kışın yeşil tonları açıktan koyuya önümüz kışında hayatımızda yer alacak. Bu yeşil tonlarını da beyaz tonları ile kombinlerseniz bakın nasıl hoşunuza gidecek.