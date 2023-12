Begüm Kıroğlu

yazan: MAG 2

Mistik doğu etkilerini modern çizgilerle birleştiren mücevher markası Begüm Khan’ın kurucusu Begüm Kıroğlu, yılbaşı planlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?

Her sene geleneksel olarak ailem ve küçük yeğenlerimle, onların yaşadığı Tayland’da kutluyoruz. Benim için yılın en mutlu anı.

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı kutlamanız hangisiydi?

Benim için her yılbaşı, her seremoni, her yeni başlangıç çok kıymetli. Gerçekten istersek her dileğimizin olabileceğine inanıyorum. Geçen sene küçük yeğenlerimle onların Bangkok’taki evinde yeni yıla beraber girip, pijama partisi yaptık. Benim için çok özeldi.

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Bu sene yine ailecek, çocuklarla önce Tayland’da buluşup, yılbaşı günü hep beraber Ho Chi Minh City’ye geçiyoruz.

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?

Guerlain için Begüm Khan marka rengimiz yeşil farın da olduğu özel bir yılbaşı makyaj serisi tasarladık: “Bee-live in Fantasy by Begüm Khan”. O seri ile bir makyaj yapmayı planlıyorum.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin düşünüyorsunuz?

Her sene iki kız yeğenim hepimiz için bir temaya karar veriyorlar; kırmızı, frozen, puantiye, yeşil gibi… Heyecanla bu seneki temayı bekliyorum.

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Bir önceki seneyi düşünüp, gerçekleşen güzel her an için şükretmek ve yeni seneden istediğim, beklediğim dileklerimi, hedeflerimi düşünmek.

2024’e dair mesajınız nedir?

Hayal etmeye, güzel düşler kurmaya devam edelim.