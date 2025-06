Trump 2.0 ve Altın Beklentileri

yazan: MAG 2

Trump yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik etkilerini ve bütçe üzerindeki sonuçlarını ele alan Gigant Swiss Consulting AG Yatırım Danışma Kurulu Üyesi ve ekonomist Aysun Karaytuğ aynı zamanda altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen faktörleri de analiz ediyor.

John Maynard Keynes’in şu sözü, para piyasalarında trendi takip etmenin ve hızlı aksiyon almanın önemini anlamak için oldukça anlamlıdır: “When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?” (Gerçekler değiştiğinde, fikrimi değiştiririm. Siz ne yaparsınız efendim?)

Wall Street’in tahmin topluluğu (biz de dâhil) hem şubatın beklenenden zayıf olan ocak ayı ekonomik göstergelerini değerlendirmek hem de Trump 2.0’ın yakın vadede muhtemel olumsuz etkisini yeniden değerlendirmek için çabalamaya devam ediyor. Trump 2.0’ın, tarife karmaşası ve federal iş gücünü azaltmaya yönelik ani yaklaşımı tarafından şimdi ciddi bir stres testinden geçirildiğini kabul ediyoruz. Belki de en büyük sürpriz, Başkan Donald Trump’ın başkanlık seçim mitinglerinde sık sık tarifeleri sevdiğini söylediğinde blöf yapmaması veya abartmamasıydı. Yaygın varsayım, tarifeleri artırma tehdidinin çoğunlukla Amerika’nın büyük ticaret ortaklarını tarifelerini düşürmeye zorlamak için bir pazarlık aracı olduğu yönündeydi; ancak, tarifeleri, gelir elde etmenin ve ABD merkezli şirketleri, operasyonlarını ABD’ye geri taşımaya zorlamanın harika bir yolu olarak gördüğünü de sık sık söyledi. Başka bir deyişle, gümrük vergilerinden elde edilen gelirler; bireyler ve şirketler üzerindeki vergilerden elde edilen gelirlerin yerini alacak. Ocak ayına kadar geçen on iki ayda, federal vergi gelirleri toplamda 4,9 trilyon dolara ulaştı. Buna gümrük vergilerinden oluşan 87 milyar dolarlık önemsiz bir miktar da dâhil.

ABD Federal Vergi Gelirleri: Gümrük Vergileri

Mallar ve hizmetler dâhil tüm ithalatlara uygulanan %20’lik bir gümrük vergisi, on iki aylık bir dönemde 1 trilyon dolardan daha az gelir elde edecektir. IRS’yi kapatmak ve yerine ERS’yi koymak için gereken 5 trilyon doları toplamak için %100 gümrük vergisi gerekecek.

ABD Mal ve Hizmet İthalatı

Gümrük vergisi, yalnızca ocak ayına kadar geçen on iki ayda toplam 3,3 trilyon dolar olan mal ithalatına uygulanırsa daha da yüksek olmak zorunda kalacaktı ve buna ithalatçıların öncü tarifeleri, özellikle de altın külçeleri tarafından şişirilen ocak ayındaki büyük sıçrama da dâhil. Bu yine de federal bütçeyi dengelemeyecekti. Bunu yapmak için, gümrük vergilerinin son on iki ayda 7,1 trilyon dolar olan federal harcamalarla eşleşmesi için çok daha yüksek olması gerekecekti.

Elbette, yukarıdakiler Amerika Dış Gelir Servisi’nin finansmanının küresel bir ticaret savaşını başlatmayacağını ve bunun ABD ithalatı da dâhil olmak üzere küresel ticarette bir durgunluğa ve çöküşe neden olmayacağını varsayıyor. Bu muhtemelen kötü ve çok tehlikeli bir varsayımdır, çünkü bazı ülkeler Trump’ın tarifelerine karşı misilleme yapıyor. Şimdiye kadar bu grup sadece Kanada, Çin ve Avrupa Birliği’nden oluşuyor; ancak ABD’nin karşılıklı tarifeler uygulamaya başladığı 2 Nisan’da çok sayıda başka ülke de mücadeleye katılabilir.

Tarifeler, bu malların tüketicileri, ithalatçıları ve/veya ihracatçıları tarafından ödenen vergilerdir. Üçü arasında, vergiyi daha yüksek fiyatlar şeklinde ödeme olasılığı en yüksek olanlar tüketicilerdir. Tarifelerin (yani ithalatların) vergi tabanı, kişisel gelir ve şirket kârlarını içeren vergi tabanından çok daha küçüktür. Tüketim en büyük vergi tabanını temsil ettiğinden, bir gelir artırıcı olarak tüketim vergisi daha mantıklı olacaktır.

Göz Kırpma Zamanı mı?

Yukarıdakilerin hepsi göz önüne alındığında, birçok tahmincinin ekonomik görünüm konusunda daha temkinli davranması şaşırtıcı değil. Bazıları GSYİH görünümlerini ve S&P 500 için yıl sonu tahminlerini düşürüyor; ancak, biz temel senaryolarımıza daha uzun süre bağlı kalma eğilimindeyiz. Yine de, Trump 2.0’ın şu anda gelişigüzel uyguladığı politikaların potansiyel durgun enflasyon etkisini göz ardı edemeyiz. Bugün, S&P 500’ün değerleme çarpanına göz kırpıyoruz; ancak şimdilik, S&P 500 şirketlerinin hisse başına toplam kazancı için bu yıl 285 dolar ve gelecek yıl 320 dolar olan güçlü tahminlerimize bağlı kalıyoruz. Hâlâ hisse başına ileriye dönük kazancı hedefliyoruz, yani analistlerin bu yıl ve gelecek yıl için fikir birliği tahminlerinin ortalaması, önümüzdeki on iki ayı temsil edecek şekilde zaman ağırlıklı, bu yıl sonunda 320 dolar ve 2026 yıl sonunda 360 dolar.

Öte yandan, yukarıda tartışılan koşullar altında, 2025 ve 2026 sonu için ileriye dönük P/E tahminlerimizi 18-22’den 18-20 aralığına düşürüyoruz. Bu, bu yılın sonu için en iyi S&P 500 hedeflerimizi 7000’den 6400’e ve gelecek yılın sonu için 8000’den 7200’e düşürüyor. Aynı ileriye dönük kazançları ve aynı 18 ileriye dönük P/E varsayımını kullanarak en kötü senaryolar bu yıl ve gelecek yıl için 5800 ve 6500 olurdu. S&P 500 tahmini, Başkan Trump’ın, 2026 sonlarında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilere kongrenin her iki kanadındaki çoğunluklarına mal olacak bir durgunluktan kaçınmak için yapacağı gibi, taviz vermesi durumunda geçerli.

Altın

Altın yükselirken, fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerini aşma şansı artarken yükselişi canlı tutan şey nedir? Yükselişini sürdürebilecek temel güçleri inceleyelim.

Azalan ABD Tüketici Güveni

ABD’de düşen tüketici güveni, yatırımcıları ekonomik belirsizlik ortamında istikrarlı bir değer deposu arayışına sokarak altına yöneltti. Olası bir durgunluk ve artan enflasyon beklentileri konusundaki endişeler, altının cazibesini daha da artırdı.

Zayıflayan ABD Doları

Altın ABD doları cinsinden fiyatlandırıldığı için, zayıflayan bir yeşil dolar, diğer para birimlerini elinde tutan yatırımcılar için altını daha uygun hâle getirerek talebi artırdı. Doların değerindeki son düşüşler, altının fiyatının artmasına katkıda bulundu.

Ticaret Politikalarını Çevreleyen Belirsizlik

Başkan Trump’ın tarife politikalarıyla ilgili devam eden belirsizlik, küresel piyasalara oynaklık enjekte etti. Karşılıklı tarifelerin beklentisi ve yoğunlaşan bir ticaret çatışması, yatırımcıları güvenli liman varlığı olarak altına yöneltti.

Ekonomik ve Enflasyon Endişeleri Ortasında Altının Güvenli Liman Cazibesi

Altının ekonomik istikrarsızlık ve enflasyona karşı geleneksel bir koruma rolü sağlamlığını sürdürüyor. Yükselen küresel borç seviyeleri ve durgunluk korkularıyla yatırımcılar servetlerini korumak için giderek daha fazla altına yöneliyor.

Merkez Bankası Alımları

Dünya çapındaki Merkez Bankaları, özellikle Çin ve Polonya’dakiler, varlıklarını çeşitlendirmek ve ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak için altın rezervlerini artırıyor. Bu yapısal destek, altın talebini önemli ölçüde artırdı.

Perakende Yatırımcılardan Güçlü Talep

Perakende yatırımcılar, metalin fiyatının değer kazanmasına katkıda bulunarak fiziksel altın külçelerine olan ilgiyi artırdı. Bu eğilim, ekonomik belirsizlikler ortasında somut varlıklara doğru daha geniş bir hareketi yansıtıyor.

Altın Tedarik Zincirindeki Kesintiler

Son zamanlarda büyük toptan tüccarlar ve ticari bankaların fiziksel altını Londra Külçe Piyasası’ndan ve İngiltere Merkez Bankasından Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımasıyla birlikte lojistik zorluklar ortaya çıktı. Bu kesintiler arzı sıkılaştırdı ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Altın İçin Sırada Ne Var?

Birkaç ay önce, ons başına 3.000 dolarlık ilk yükseliş hedefiyle altını 2025 için en iyi seçim olarak vurgulamıştım. Bu dönüm noktasına geçen haftalarda ulaşıldı. Şimdi, Wall Street daha da yükselişçi hâle geldiğinden, bir sonraki hedef 3.100 dolar gibi görünüyor. Kötüleşen ABD bütçe görünümü, tarihsel olarak altına fayda sağlayan bir senaryo olan artan enflasyon riskini artırıyor. Bu arada, Trump yönetimi altındaki devam eden jeopolitik gerginlikler ve ticaret politikaları, cazibesini daha da artırabilir. Altının yükselişi henüz bitmedi. Bu olumlu rüzgârlar devam ederse, 3.100 dolar daha uzun bir yükseliş yolculuğunun bir sonraki durağı olabilir.