Filiz Cingi Yurdakul: Ekonomik Krizi Aşmada Mimarlık Ofislerinin Rolü

yazan: MAG 1

Mimarlık ofislerinin; ekonomik dalgalanmalar ve değişen yatırım trendleri karşısında inşaat firmalarına krizleri aşmada yardımcı olan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Aura Design Studio kurucusu Yüksek Mimar Filiz Cingi Yurdakul, mimarların bu konuda üstlendiği rolleri MAG Business Okurları için anlatıyor.

Mimarlık, yalnızca estetik ve mekânsal organizasyonla sınırlı bir disiplin değil; aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen, inşaat firmalarının krizleri aşmasına yardımcı olan stratejik bir aktördür. Günümüzde ekonomik dalgalanmalar ve değişen yatırım trendleri karşısında mimarlık ofislerinin rolleri genişliyor ve yeniden tanımlanıyor. Artık biz mimarlar, yatırımcıların vizyonlarını hayata geçirmek için yalnızca tasarım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyet yönetimi, proje optimizasyonu ve sürdürülebilir finansal modeller oluşturma süreçlerine de katkı sağlıyoruz.

Mimarlık ve İş Geliştirme: Kriz Dönemlerinde Proaktif Yaklaşımlar

Geleneksel olarak mimarlar, yatırımcı veya inşaat firmaları tarafından belirlenen projelere dâhil olurken, günümüzde bu durum değişti. Mimarlık ofisleri artık yatırım fırsatlarını analiz eden, inşaat sektöründeki maliyet baskılarını azaltan ve projeye erken aşamada yön veren aktörler hâline geliyor. Yatırım süreçlerinde arsa seçimlerinden itibaren rol üstleniyoruz.

Maliyet verimliliği sağlayan tasarım stratejileri, fonksiyonel ve modüler çözümler, malzeme kullanımında optimizasyon gibi konulara odaklanarak, inşaat firmalarının kriz dönemlerinde ayakta kalmasına destek olabiliriz. Aynı zamanda yatırımın uzun vadede sürdürülebilir ve kârlı olması için yenilikçi finansman modelleri ve maliyet-etkin inşaat yaklaşımları sunabiliyoruz. Proje finansmanı için etaplama modelleri, şantiye mobilizasyonu, satış ofisi yerleşimi gibi konuları tasarım aşamasında ele alarak geniş çerçeveli bir yaklaşım sergiliyoruz.

İnşaat Firmaları ile Mimarlık Ofislerinin Kriz Dönemindeki İş Birliği

Ekonomik kriz dönemlerinde, inşaat firmaları ile mimarlık ofisleri arasındaki iş birliği giderek daha kritik bir hâl alıyor. Geleneksel yüklenici-tasarımcı ilişkisi yerine, verimlilik ve maliyet yönetimi odaklı bir ortaklık modeli öne çıkıyor. Bu süreçte biz mimarların üstlendiği roller şunlardır:

Erken aşama maliyet analizleri: İnşaat maliyetlerini düşürmeye yönelik stratejik yaklaşımlar geliştirmek.

Akıllı tasarım çözümleri: Modüler yapılar, prefabrikasyon teknikleri ve enerji verimliliği odaklı mimari stratejiler üretmek.

Hızlandırılmış inşaat süreçleri: İnşaat süresini kısaltarak finansal yükü azaltan tasarım yaklaşımlar sunmak.

Malzeme ve iş gücü optimizasyonu: Doğru malzeme seçimi ve iş gücü kullanımını planlamak.

Kriz Yönetiminde Mimarlık Ofislerinin Stratejik Katkıları

Mimarlık ofisleri, yalnızca tasarım yapan aktörler değil, aynı zamanda inşaat firmalarının krizlere karşı dayanıklılığını artıran stratejik ortaklar olarak konumlanmalıdır. Kriz dönemlerinde gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğu aşmak için değer mühendisliği yani (value engineering – bir projenin performansını veya kalitesini düşürmeden maliyetleri optimize etmeyi amaçlayan sistematik bir analiz sürecidir), yenilikçi iş modelleri ve düşük maliyetli, yüksek kaliteli güncel beklentileri tespit edip, projelerde yer almasını sağlayan tasarım çözümlerine yönelmeliyiz. Bu süreçte öne çıkarmamız gereken stratejiler şunlardır:

Bölgesel ve sektörel analizler yaparak inşaat firmalarına, doğru yatırım alanlarını önermek.

Daha esnek ve sürdürülebilir projeler tasarlayarak pazar dalgalanmalarına karşı direnç oluşturmak.

Ekonomik koşullara uygun, ölçeklenebilir projeler geliştirmek.

İnşaat sürecinde maliyetleri azaltan yenilikçi teknolojilere odaklanmak.

Mimarlık, Markalaşma ve Değer Yaratma

“Kaliteli mimari eserler” yalnızca işlevsel yapılar değil, aynı zamanda vizyonları, çevreleri ile uyumları ve estetik mimarileri ile bir marka değeri oluşturan eserlerdir. Kriz dönemlerinde ayakta kalabilmek için inşaat firmalarının mimari tasarımlarını pazardaki rekabet avantajına çevirmesi gerekmektedir. İkonik projeler, sürdürülebilir tasarım stratejileri ve kullanıcı deneyimini iyileştiren mimari yaklaşımlar, markalaşmayı destekleyen unsurlar arasında yer alır. Biz mimarlar, doğru tasarım kararlarıyla projenin prestijini ve piyasa değerini artırarak yatırımcılara ve inşaat firmalarına katma değer sunabiliriz.

Mimarlık ve İnşaat Sektörü İş Birliğinde Yeni Dönem

Ekonomik krizler, geleneksel iş modellerinin dönüşmesini ve yeni çözümler üretilmesini zorunlu kılıyor. Bu noktada mimarlık firmaları olarak yalnızca tasarım hizmeti sunan aktörler olmaktan çıkmalı; inşaat sektörünü krizlerden çıkaran, maliyetleri düşüren ve projelere yön veren stratejik partnerler hâline gelmeliyiz. İnşaat sektörü ve mimarlık ofisleri arasındaki bu yeni iş birliği modeli, Türkiye’de inşaat sektörünü daha dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacaktır.