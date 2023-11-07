Katarakt ve Akıllı Mercek

yazan: MAG 27

Liv Hospital Ankara Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mahmut Doğan, kataraktın nedenlerini açıklayarak tedavi sürecine değiniyor.

Katarakt nedir? Kataraktın belirtileri nelerdir?

Katarakt, göz bebeğimizin arkasında bulunan göz merceğimizin zamanla şeffaflığını yitirerek bulanıklaşması sonucunda hastanın bulanık görmesine sebep olan, sıklıkla orta yaş ve üzerinde görülen bir göz hastalığıdır. Bununla birlikte yeni doğan bebekler dahil olmak üzere katarakt her yaşta görülebilmektedir. Katarakt dünyada en fazla görülen tedavi edilebilir körlük sebebidir.

Başlangıç döneminde katarakt kişide herhangi bir şikayet oluşturmayabilir. Zaman içerisinde görme seviyesinde azalma ve görme netliğinde bozulma oluşur. Dumanlı ve sisli görme, renkleri mat görme, ışık saçılmaları, loş ışıkta görmede zorlanma gibi şikayetler ortaya çıkar.

Kataraktın nedeni nedir?

Kataraktın en önemli sebebi ileri yaştır. Yaşla birlikte lensteki proteinlerin yapısında bozulma meydana gelmekte ve lens saydamlığını kaybetmektedir. Yaşın haricinde katarakta çeşitli durumlar da sebep olabilmektedir. Bunlar göz içi iltihabı (üveit) geçirmek, kortizon içeren ilaçların uzun süre kullanımı, güneş ışığına uzun süre korumasız şekilde maruz kalma, ailede katarakt hikâyesi, şeker hastalığı, obezite gibi metabolik hastalıklar, hipertansiyon, gözün travmaya maruz kalması, daha önce göz ameliyatı geçirmiş olma, anne karnında geçirilmiş ateşli hastalıklar veya gebelikte ilaç kullanımı…

Katarakt tanısı nasıl konur?

Katarakt tanısı göz doktoru tarafından göz muayenesi yapılarak konur. Katarakt tanısı için herhangi bir teste ihtiyaç yoktur. Aynı zamanda yapılan muayenede görme kaybına neden olabilecek diğer hastalıklar ayırt edilir.

Katarakt nasıl tedavi edilir?

Katarakt ilerleyici bir hastalıktır. Tedavi edilmez ise körlükle sonuçlanmaktadır. Tek ve kesin tedavi yöntemi ameliyattır. Gözlük veya ilaçla tedavi edilemez. Katarakt cerrahisi günümüzde ultrason enerjisi kullanılarak fakoemülsifikasyon adı verilen modern teknikle yapılmaktadır. Katarakt ameliyatı göze 2.4 mm’lik çok küçük kesiler yapılarak, saydamlığını yitirmiş ve bozulmuş olan göz içi merceğinin, yapay (suni) lens ile değiştirilmesiyle yapılan cerrahi bir operasyondur. Operasyon on beş ila yirmi dakika arası bir süre almakta ve hastalar bu sırada ağrı hissetmemektedir. Anestezi damla ile yapılmakta, iğne uygulanmamaktadır. Hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur, aynı gün taburcu edilir ve bir gün sonra kontrole çağrılır.

Katarakt ameliyatı sonrası takılan mercek çeşitleri nelerdir?

Katarakt ameliyatı sonrası takılan mercekler günümüzde kabaca üç sınıfa ayrılır: Tek odaklı mercek, iki odaklı mercek, üç odaklı mercek (akıllı mercek) veya EDOF lensler.

Her hastaya akıllı mercek/trifokal mercek takılabilir mi?

Her hastaya akıllı mercek/trifokal takılamaz. Bu mercekler takılmadan önce detaylı bir göz muayenesi yapılmakta ve sadece uygun hastaların gözüne takılabilmektedir. Gözünde şekere bağlı kanama, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı gibi retinal problemleri olan hastalara bu üç odaklı mercekler takılamaz. Bunun yerine tek odaklı ya da 2 odaklı mercekler takılabilir