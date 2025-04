İtalya Büyükelçiliği’nde Tasarım Günü

yazan: MAG 13

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, “Dünyada İtalyan Tasarımı Haftası” kapsamında “Design for a Better Life” (Daha İyi Bir Yaşam İçin Tasarım) sergisi ve Sustain-IT Konferansı’na ev sahipliği yaptı.

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Mozaik Tasarım Kurucusu Yaman Ertürk ve ünlü İtalyan tasarımcı Alex Terzariol da katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen konferansta, Büyükelçi Marrapodi, İtalyan tasarımının yalnızca ekonomik bir sektör olmadığını, aynı zamanda kültür, inovasyon ve yaşam tarzıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Etkinlik kapsamında, ünlü İtalyan tasarımcıların eserleri de sergilendi.