En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

İtalya Büyükelçiliği’nde Tasarım Günü

HAKAN- TUBA LÜLECİ ALAÇAM
EBRU-DENİZ DEMİRYÜREK
EDA KUTAY
CAN ÇAVUŞOĞLU (1)
DOMİNİK OLEWEİNSKİ
BERİL ÇAVUŞOĞLU
CEYHUN AKÇAEL
MARİA ELİSABETTA RİPAMONTİ,ALEX TERZARİOL+++
Loriana Marrapodi-Giorgio Marrapodi ++++
İREM BELİZ ÖZTÜRK
JUNGHWAN LIM, SOOHYUN SON
FERDİYE ERDOĞAN
Theodoros Bizakis
PINAR SİPAHİ
MURAT-ZEYNEP ERSAVCI
ZEYNEP SIDAL
YAMAN ERTURAN
Davet

İtalya Büyükelçiliği’nde Tasarım Günü

yazan:
13

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, “Dünyada İtalyan Tasarımı Haftası kapsamında “Design for a Better Life” (Daha İyi Bir Yaşam İçin Tasarım) sergisi ve Sustain-IT Konferansına ev sahipliği yaptı.

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Mozaik Tasarım Kurucusu Yaman Ertürk ve ünlü İtalyan tasarımcı Alex Terzariol da katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen konferansta, Büyükelçi Marrapodi, İtalyan tasarımının yalnızca ekonomik bir sektör olmadığını, aynı zamanda kültür, inovasyon ve yaşam tarzıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Etkinlik kapsamında, ünlü İtalyan tasarımcıların eserleri de sergilendi.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) ev sahipliğinde ATO

Davet

Zamansız ve çarpıcı mücevher koleksiyonlarıyla öne çıkan Begüm Khan, yeni tasarımlarını Tayland’daki bir davette tanıttı. Soho House Bangkok’ta

Davet

Türkiye’nin çağdaş sanat sahnesinde öncü bir konuma sahip olan Çağla Cabaoğlu Galeri, yirmi beşinci yılını iki ayrı