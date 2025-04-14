Cabaoğlu’nun İkinci Sergisi “Rezonans” İdealist’te
Çağla Cabaoğlu Galeri çeyrek asırlık kutlamasının ikinci sergisini İdealist’te açtı.
Yirmi beşinci yıla özel, sanatseverlere sunulan sergilerden ikincisi olan “Rezonans/Resonance”, İdealist İç Mimarlık Derneği merkezinde izlendi. Sanat tarihine referans veren, geçmişle bugün arasında bağ kuran kırk iki sanatçının eserinin bir araya geldiği serginin açılışına da iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler ilgi gösterdi. Rosalind Krauss’un sanatın, geçmiş ve bugün arasında sürekliliği sağlayan bir ağ olduğu düşüncesinden yola çıkan sergi, izleyiciyi evrimsel bir keşfe davet etti.
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