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Venedik’te Beşinci Yıl Kutlaması

Vedat-Seda Alaton
BERİL ÇAVUŞOĞLU, MEHMET-FERİDE ŞAHİN
LEYLA ALATON, MIKE HARREL
NAZIM-TÜLAY EKEMEN
NAZLI BAYCIN,LALE CANDER,SEDA-VEDAT ALATON,VEDAT İRDELP
SEDA-VEDAT ALATON, BERİL ÇAVUŞOĞLU
SEMA SİPAHİOĞLU, SEDA-VEDAT ALATON, SELDA SİPAHİOĞLU
EDİP-ASLI İLKBAHAR
ENCI-FRANK ROCCOGRANDE
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Venedik’te Beşinci Yıl Kutlaması

yazan:
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İş insanı Vedat Alaton ve eşi Seda Alaton, beşinci evlilik yıldönümlerini Venedik’te çok özel bir davetle kutladı.

 

İki gün süren kutlamada, çiftin aile ve yakın arkadaşlarının davetli olduğu yaklaşık elli kadar konuk ağırlandı. İlk akşam, Baglioni Otel’de, kırmızı ve maskeli balo konsepti ile gerçekleşti. Hanımların kırmızı kıyafetlerle katıldığı gecede tüm konuklara birbirinden farklı maskeler hediye edildi. Kutlamada Alaton çiftinin yaptığı konuşma, konuklara duygusal anlar yaşattı. İkinci akşam ise nostaljik dekorasyonuyla Danieli Otel’de düzenlenen partide operet, dans şovları ve DJ performansı eşliğinde misafirler unutulmaz anılar biriktirdi. Ortamın şıklığının yanı sıra, Seda Alaton’un giydiği birbirinden görkemli tasarımlar konukları adeta büyüledi.

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