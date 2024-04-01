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Güzellik Sektörüne Yeni Soluk

Açılış

Güzellik Sektörüne Yeni Soluk

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İstanbul’da yaptığı çalışmalarla yerli ve yabancı birçok hastaya sağlıklı yaşamın kapılarını açan Uzman Doktor Funda Meşeli Türker, yeni kliniğinin açılışını gerçekleştirdi.

Kök hücre destekli medikal estetik işlemleri ve sağlıklı, uzun yaşam protokolleriyle adından söz ettiren Funda Meşeli Türker’in Ankara’daki kliniğinin açılışına birçok davetli katıldı. Protokol Plaza’daki etkinlikte bir konuşma yapan Türker, vereceği hizmetleri de anlatarak güzellik sektörüne yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Dünyaca ünlü aktör Gerard Depardieu’ya uyguladığı kök hücre tedavisiyle uluslararası çapta üne kavuşan Funda Meşeli Türker, Ankara’da henüz bir ilk olan yenileyici sağlık (rejeneratif tıp) hizmetleriyle sektöre giriş yapmış oldu.

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Yazar Hakkında /

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