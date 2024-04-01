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Boğaz’da Muhteşem Düğün

Düğün

Boğaz’da Muhteşem Düğün

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Özlenir Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Özlenir ve zarif eşi Semra Özlenir’in oğlu Mert Özlenir ile iş insanı Cemal Şengel ve eşi Serpil Şengel’in kızı Nazlı Selin Şengel muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

Üç yıl önce iş sebebiyle gerçekleşen bir etkinlikte tanışan Özlenir Giyim Yönetim Kurulu Üyesi Mert Özlenir ile Viralgood Yönetici Ortağı Nazlı Selin Şengel, aşka dönüşen birlikteliklerini Four Seasons Hotel Beşiktaş’ta düzenlenen şık bir nikâh töreni ile taçlandırdı. Bu mutluluğa arkadaşlarını da şahit olarak ortak eden çiftin düğün törenine yaklaşık dört yüz elli davetli katıldı. Yeni evli çift, düğünün ardından balayı için Nepal Bhutan’a seyahat etti.

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Yazar Hakkında /

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