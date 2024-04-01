Unutulmaz Gastronomik Deneyim
Brothers, özel bir davet düzenleyerek konuklarına unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı.
“Ultimate Experience” isimli davette, Paris’in yaratıcı şeflerinden iki Michelin yıldızlı David Bizet, hazırladığı özel menüyü konuklara sundu. The Peninsula Istanbul’da Pernod Ricard Türkiye ana sponsorluğu ile gerçekleşen etkinliğe iş, moda ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Manuş-u Ala’nın müzik performansıyla renklenen davet, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Etkileyici bir atmosferde şıklık ve lezzetin uyumunu deneyimleyen konuklar, ünlü şef ile birlikte eşsiz bir gastronomi yolculuğuna çıktı.
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