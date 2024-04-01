En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Unutulmaz Gastronomik Deneyim

Davet

Unutulmaz Gastronomik Deneyim

yazan:
3

Brothers, özel bir davet düzenleyerek konuklarına unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı.

“Ultimate Experience” isimli davette, Paris’in yaratıcı şeflerinden iki Michelin yıldızlı David Bizet, hazırladığı özel menüyü konuklara sundu. The Peninsula Istanbul’da Pernod Ricard Türkiye ana sponsorluğu ile gerçekleşen etkinliğe iş, moda ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Manuş-u Ala’nın müzik performansıyla renklenen davet, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Etkileyici bir atmosferde şıklık ve lezzetin uyumunu deneyimleyen konuklar, ünlü şef ile birlikte eşsiz bir gastronomi yolculuğuna çıktı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Begüm Khan, “Non-Bridal Bridal” koleksiyonuna özel bir davet vererek ünlü isimleri ağırladı.  Farklılık arayan kadınlara adadığı koleksiyonunu

Davet

Mücevher ve obje tasarımının köklü markası Urart ile, sanatçı Bekir Kıraç’ın ExPercepta sergisindeki özgün eserleri sanatın ortak

Davet

Gayrimenkul alım ve satım ile uzun ve kısa süreli kiralama işlemlerini başarıyla gerçekleştiren Marisan Properties, Dubai’de yatırım