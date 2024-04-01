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Dubai Yatırımcıları Ankara’da

Davet

Dubai Yatırımcıları Ankara’da

yazan:
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Gayrimenkul alım ve satım ile uzun ve kısa süreli kiralama işlemlerini başarıyla gerçekleştiren Marisan Properties, Dubai’de yatırım yapmak isteyen konuklarını iki gün boyunca Ankara’da ağırladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Dubai’de emlak sektörünün en saygın acentelerinden olan Marisan Properties; Sheraton Ankara Hotel’de gerçekleşen etkinlikte yatırımcılarla bir araya geldi. MAG PR Solutions tarafından gerçekleştirilen özel davette Dubai’de yatırım fırsatları, yaşam ve gayrimenkul sektörü hakkında bilgi verildi. “Dubai’de gayrimenkul sahibi olmanın ayrıcalıkları nelerdir?”, “Dubai’nin hangi bölgelerine yatırım gerçekleştirilmelidir?”, “Mülk satın alırken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?”, “Dubai’de gayrimenkul almak için oturum izni gerekli midir?” gibi soruların cevap bulduğu etkinlikte; Marisan Properties kurucu ortağı Emrah Doğan merak edilen pek çok konuya da açıklık getirdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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