“Parla’dan Çok Şey Öğreniyorum”

yazan: MAG 13

Son zamanların beğenilen yapımı “Bahar” dizisinde Rengin’in kızı Parla’yı canlandıran Sena Mia Kalıp; dizi ekibine dahil oluşunu, karakterini ve oyunculuğa yönelişini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Sizi ilk olarak “Ruhun Duymaz” dizisi ile ekranlarda izlemiştik. Oyunculuğa adım atma fikri nasıl ortaya çıkmıştı?

Oyunculuğa adım atma fikri yedi sekiz yaşlarımdan beri aslında sanata olan ilgimden kaynaklanıyor. Bu ilgi, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya olan merakımın bir sonucuydu. Üniversiteye geçtiğimde, tiyatro kulübüne katılmak bu ilgimi daha da arttırdı. Sanatın, insanların hayatına kattığı değeri anlamak ve insanların duygularını dile getiren bir araç olabilmek beni her zaman çok heyecanlandırdı. Bu yüzden, kendimi oyunculuk alanında geliştirmeye karar verdim ve o günden beri bu tutkuyu sürdürüyorum.

“Bahar” dizisi, kısa sürede popüler ve çokça izlenen bir yapım haline geldi. Dizinin böylesine sevilmesi sizin için neler hissettiriyor? Nasıl yorumlar alıyorsunuz?

Dizinin bu kadar popüler hale gelmesi, tabii ki bizi çok mutlu ediyor ve güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Her bölümü daha çok heyecanlandırıyor. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Beni uzun süredir sosyal medyada takip eden ve tüm bu süreci yakından takip etmiş kişilerden aldığım yorumlar ise gerçekten çok tatlı ve gurur verici.

Diziye nasıl dâhil olmuştunuz? Teklif geldiği zamanki duygularınızdan bahseder misiniz?

Teklif geldiğinde Londra’da tatildeydim ve hemen Türkiye’ye döndüm. Senaryoyu ilk okuduğumda ve Parla karakteriyle tanıştığımda çok heyecanlandım. Onun bu kadar cesur oluşu beni en çok etkileyen şeylerden biriydi. Böyle bir yapıda, böyle bir ekibin içinde olacak olmak beni gerçekten çok sevindirdi.

“Bahar” dizisindeki karakteriniz Parla’yı bilmeyenler için biraz anlatır mısınız?

Parla, kendini çok küçük yaşlarda keşfetmeye başlamış birisi. Bunun sebebi, hayatının birçok zamanında yalnız ve aile şefkatinden mahrum kalmış olması. Bu da aslında ona hayata karşı korkak olmamayı ve cesaretli olmayı öğretmiş. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Ben, Sena olarak da Parla’dan çok şey öğreniyorum.

“Bahar” ekibi ile aranız nasıl? Setteki zamanlarınız nasıl geçiyor? Hiç ilginç anınız oldu mu?

Böyle bir ekiple çalışmak benim için inanılmaz bir şey. Setteki her gün muhteşem geçiyor, her gün yeni şeyler öğreniyorum. İnanılmaz eğlenceli bir ekibiz, bazen zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız oluyor. Herkes birbiriyle uyum halinde.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsunuz ve büyük de bir takipçi kitleniz var. Güzel yorumların yanında sert eleştiriler de geliyordur. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?

Oyunculuğun bana kattığı en iyi şeylerden biri; gözlem yapabilme ve duygusal tepkileri kontrol altında tutabilme yeteneği oldu. Yorumun gerçekten yapıcı olup olmadığını anlayarak ona göre hareket ediyorum. Olumsuz geribildirimleri bir fırsata çevirmek kendimi geliştirmekte önemli bir rol oynuyor. Sosyal medyanın, günümüzde büyük bir önem taşıdığı gerçek. Benim gibi sosyal medyayı aktif kullanan, sanatını insanların önünde icra eden insanlar için bu şekilde yorumlar almak ne kadar üzücü olsa da, her zaman üstüne koymamız gerekiyor. Yani, kötü yorumlar olmadan olmaz.

Yaz mevsimi yaklaşıyor. Tatil planlarınız var mı?

İlk olarak ailemle güzel bir Alaçatı tatili yapmak istiyorum. Sonrasında yazımı Londra’da geçirmek istiyorum aslında. Yıllardır gitmek istediğim üç aylık bir oyunculuk programına dâhil olmak ve dans konusunda global yeteneklerden eğitim alıp kendimi geliştirmek istiyorum.