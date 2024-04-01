Çağdaş Sanat Buluşması

yazan: MAG 19

Mücevher ve obje tasarımının köklü markası Urart ile, sanatçı Bekir Kıraç’ın ExPercepta sergisindeki özgün eserleri sanatın ortak platformunda buluştu.

Urart Yönetim Kurulu Başkanı ve Kreatif Direktörü Erol Sağmanlı, Platform A Sanat Galerisi sahibi Elif Pehlivanlı Dündarlı ve sanatçı Bekir Kıraç çok sayıda sanatsever ve Urart dostunu ağırladı. Davete katılanlar arasında Faruk Pehlivanlı, Nirvana ve Mehmet Aydıner, Saffet Aydınalp, Umut ve Burcu Egel, Güniz ve Serdar Ünsal, Sera Aksu, Tarık ve Banu Aksu, Nihal ve İstemihan Talay, Yonca ve Murat Alova, Altan Palabıyıkoğlu, Melis Aydoğmuş, Semin Kalabak ve Orhan Kalabak, Naz Balkan, Serap Ortaç, Zeynep Munzur, Oya Karavelioğlu ile Urart Genel Müdürü İhsan Bosum, Urart Tasarım Şefi Filiz Vural Aran, Urart Ankara Satış Direktörü Neval Ergene ve daha birçok saygın sima bir aradaydı. Bekir Kıraç’ın, zaman ve mekân algısını aşarak insanı özüyle buluşmaya davet eden imgeleri ve derinlikli eserleri ile Urart’ın, Türkiye’nin zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktaran çağdaş tasarımlarının enerjisi büyük bir uyumla bütünleşti. Konuklar, her ayrıntısı özenle düşünülmüş bir atmosferde sanat, kültür ve estetiği içtenlikle paylaşmanın keyfini çıkardı. ExPercepta sergisi ve Urart ürünlerinin, 27 Nisan 2024 tarihine kadar Platform A’da olacağı belirtildi.