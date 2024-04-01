En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Çağdaş Sanat Buluşması

Davet

Çağdaş Sanat Buluşması

yazan:
19

Mücevher ve obje tasarımının köklü markası Urart ile, sanatçı Bekir Kıraçın ExPercepta sergisindeki özgün eserleri sanatın ortak platformunda buluştu.

Urart Yönetim Kurulu Başkanı ve Kreatif Direktörü Erol Sağmanlı, Platform A Sanat Galerisi sahibi Elif Pehlivanlı Dündarlı ve sanatçı Bekir Kıraç çok sayıda sanatsever ve Urart dostunu ağırladı. Davete katılanlar arasında Faruk Pehlivanlı, Nirvana ve Mehmet Aydıner, Saffet Aydınalp, Umut ve Burcu Egel, Güniz ve Serdar Ünsal, Sera Aksu, Tarık ve Banu Aksu, Nihal ve İstemihan Talay, Yonca ve Murat Alova, Altan Palabıyıkoğlu, Melis Aydoğmuş, Semin Kalabak ve Orhan Kalabak, Naz Balkan, Serap Ortaç, Zeynep Munzur, Oya Karavelioğlu ile Urart Genel Müdürü İhsan Bosum, Urart Tasarım Şefi Filiz Vural Aran, Urart Ankara Satış Direktörü Neval Ergene ve daha birçok saygın sima bir aradaydı. Bekir Kıraç’ın, zaman ve mekân algısını aşarak insanı özüyle buluşmaya davet eden imgeleri ve derinlikli eserleri ile  Urart’ın, Türkiye’nin zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktaran çağdaş tasarımlarının enerjisi büyük bir uyumla bütünleşti. Konuklar, her ayrıntısı özenle düşünülmüş bir atmosferde sanat, kültür ve estetiği içtenlikle paylaşmanın keyfini çıkardı. ExPercepta sergisi ve Urart ürünlerinin, 27 Nisan 2024 tarihine kadar Platform A’da olacağı belirtildi.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Brothers, özel bir davet düzenleyerek konuklarına unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı. “Ultimate Experience” isimli davette, Paris’in yaratıcı şeflerinden

Davet

Begüm Khan, “Non-Bridal Bridal” koleksiyonuna özel bir davet vererek ünlü isimleri ağırladı.  Farklılık arayan kadınlara adadığı koleksiyonunu

Davet

Gayrimenkul alım ve satım ile uzun ve kısa süreli kiralama işlemlerini başarıyla gerçekleştiren Marisan Properties, Dubai’de yatırım