Bilim Sanat Anaokulunda 23 Nisan Coşkusu – Soyer BSA

yazan: MAG 36

Kuruculuğunu Büşranur Murat ve Busem Soyer’in üstlendiği, eğitimde yenilikçi vizyonuyla fark yaratan Soyer BSA Bilim Sanat Anaokulu, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve heyecanla karşıladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün; okulun sanatla bilimi harmanlayan ruhuna uygun olarak, estetik bir bütünlük, derin bir anlam ve benzersiz bir coşku içerisinde kutlandı.

Velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen program, çocukların neşesi, öz güveni ve sahne performanslarıyla hafızalarda yer eden özel bir güne dönüştü. 2, 3, 4, 5 ve 6 yaş gruplarının her biri, kendi gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan özgün koreografilerle sahne aldı. Miniklerin sergilediği performanslar yalnızca bir gösteri değil; disiplinin, uyumun ve estetik duygunun erken yaşta nasıl içselleştirildiğinin somut bir yansıması oldu. Sahneye çıkan her çocuk, öz güveni ve doğal ifadesiyle izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Programın en anlamlı bölümlerinden biri ise Atatürk temalı özel sergiydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi imzasını taşıyan nadide bir fotoğraf ile birlikte, orijinal Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi, katılımcılara tarihsel bir derinlik ve güçlü bir duygusal bağ sundu. Bu bölüm, millî değerlerin çocuklara yalnızca anlatılmadığını; yaşatılarak ve hissettirilerek kazandırıldığını ortaya koydu.

Soyer BSA Bilim Sanat Anaokulunu farklı kılan unsur, bu tür nitelikli etkinliklerin ötesinde, sahip olduğu güçlü eğitim yaklaşımıdır. Okulun pedagojik anlayışı; dünyada örnek gösterilen Finlandiya eğitim modelinden ilham alan, çocuk merkezli, keşfetmeye dayalı ve baskıdan uzak bir öğrenme sistemine dayanmaktadır. Bu anlayışta çocuk ezberleyen değil anlayan; yarışan değil, gelişen; yönlendirilen değil, keşfeden bir birey olarak ele alınır.

Bu çerçevede eğitim, yalnızca akademik kazanımlarla sınırlı kalmaz; çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini birlikte ele alan bütüncül bir yapı içinde yürütülür. Her çocuk, kendi potansiyelini ortaya çıkarabileceği zengin ve destekleyici bir öğrenme ortamında büyür.

Sanat, bu bütüncül yaklaşımın merkezinde yer alır. Resim, müzik, ritim ve drama çalışmalarıyla çocukların hayal gücü beslenir; estetik algıları gelişir ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güçlü bir alan oluşur. Bu süreçte çocuk yalnızca katılan değil; üreten, hisseden ve kendine özgü bir ifade dili geliştiren bir bireye dönüşür.

Spor faaliyetleri ise eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınır. Hareket temelli çalışmalar sayesinde çocuklar; bedenlerini tanımayı, enerjilerini doğru kullanmayı ve disiplinli bir şekilde hareket etmeyi öğrenir. Aynı zamanda takım ruhu, sabır ve kararlılık gibi değerler, doğal bir süreç içinde içselleştirilir.

Sosyal gelişim alanında ise iletişim becerileri, empati yeteneği ve toplumsal uyum ön planda tutulur. Grup çalışmaları ve ortak üretim süreçleri sayesinde çocuklar, yalnızca bireysel başarıyı değil; birlikte başarmanın değerini de deneyimleyerek öğrenir.

Soyer BSA’da çocuk; yalnızca bilgiyle değil, duygu, hareket ve üretimle büyür. Öğrenme, bir zorunluluk değil; merakla beslenen bir keşif yolculuğu olarak kurgulanır. Bu yaklaşım, Finlandiya modelinin temelini oluşturan “mutlu çocuk – etkin öğrenme” ilkesinin güçlü bir yansımasıdır.

Bu eğitim anlayışının en somut karşılığı ise 23 Nisan programında açıkça görülmüştür. Sahneye çıkan her çocuk, yalnızca bir performans sergilememiş; aynı zamanda aldığı eğitimin öz güvenini, disiplinini ve estetik anlayışını ortaya koymuştur.

Soyer BSA Bilim Sanat Anaokulu, yalnızca bugüne uyum sağlayan değil; geleceği inşa edecek bireyler yetiştirme hedefiyle hareket eden bir eğitim anlayışını temsil etmektedir. Bu anlamlı program, okulun vizyonunu ve eğitim kalitesini güçlü bir şekilde yansıtan örnek bir çalışma olmuştur.